Sánchez Zavala y Andrea Gordillo ¿Van por la reelección?

El presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Morelos, Francisco Erik Sánchez Zavala, confirmó que está buscando la reelección como diputado del IV distrito local.

➡️ Noticias útiles en el canal de WhatsApp de El Sol de Cuernavaca ¡Entérate!

Extraoficialmente se ha señalado que, por sus buenos resultados y aceptación ciudadana, solo a dos diputados, de los cuatro que conforman la bancada de Acción Nacional, se les dará la oportunidad de buscar la reelección. Se trata de Francisco Erik Sánchez y Andrea Gordillo Vega.

Local Acción Nacional afina candidaturas para elecciones en Morelos

“Sí, he manifestado mi voluntad para poder contender nuevamente por la diputación local de mi distrito y vamos a esperar qué opina la sociedad”, dijo Sánchez Zavala.

Francisco Erik Sánchez comentó que se encuentra a la espera de las evaluaciones que hace su partido y si la misma ciudadanía avala que contienda en las elecciones para reelegirse como diputado local del IV distrito.

¿Quiénes quedarían fuera de la contienda?

Los legisladores locales panistas que podrían quedar fuera de la contienda electoral son Ángel Adame Jiménez y Oscar Cano Mondragón.

A finales del año pasado, el legislador Oscar Cano señaló que la decisión de buscar la reelección no dependía de él, todos serían evaluados por la dirigencia del partido, y quienes no alcanzaran los números necesarios no tendrían la oportunidad de contender en este proceso electoral.

En días pasados, la dirigente estatal del PAN, Dalila Morales Sandoval, confirmó que Oscar Cano no buscará la reelección y posiblemente pueda aspirar a algún cargo en el Ayuntamiento.

Morales Sandoval mencionó que se buscaba llevar en las candidaturas a gente rentable, con trabajo y apoyo ciudadano.