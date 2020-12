¡Otra vez! Tlaltizapán se queda sin árbol de navidad

A las 10 de la noche del lunes, autoridades de Tlaltizapán recibieron una llamada en la que les informaban que el árbol de navidad instalado en la explanada de la plaza de los Mártires del 13 de Agosto se incendiaba, pocos días después de que celebraran el encendido del árbol. Las versiones de pobladores apuntan a que fue provocado por jóvenes que jugaban con fuegos artificiales. La mañana de ayer sólo se encontraba la estructura metálica de 12 metros de altura.

Lo cierto es que en las redes sociales del municipio encabezado por Alfredo Domínguez Mandujano, las críticas y burlas al árbol no se hicieron esperar. Algunos incluso lo comparaban con un elote gigante, siendo víctima de innumerable memes.

“Nos avisaron a rededor de las 10 de la noche que se incendió el árbol, y llegaron los elementos de Protección Civil a resguardar la zona y sofocarlo, para evitar un percance con ciudadanos o menores de edad de la población”, manifestó Rodrigo Cobreros Beltrán, coordinador de Turismo en este municipio.

En la plaza, durante las labores de limpieza, se pudieron observar varios pedazos de las tradicionales cebollitas. El personal de Turismo, quien se encargó de colocarlo, fue quien realizó los trabajos para retirarlo. Por el momento desconocen si volverán a erogar los más de 30 mil pesos para volver a instalarlo o se retirará la estructura.

“Lo único cierto es que esto es una cosa material, no pasa nada, que no se pierda el espíritu navideño, con o sin árbol de navidad, queremos que la gente no se preocupe por este incidente que por fortuna no pasó a mayores, no hubo lesionados ni personas afectadas”, señaló.

Foto | Angelina Albarrán

Advirtió que aunque no hay comparación entre la perdida de la vida de una persona y un árbol, dijo que es el momento de reflexionar y preocuparnos por cosas más importantes, de ocuparnos por cuidar de la salud de todos en este fin de año, al recordar que estamos en semáforo naranja de la pandemia y puede haber un retroceso o avance al semáforo amarillo y corresponde a todas y todos.

Lo cierto es que el árbol de navidad era la única decoración o símbolo de la navidad con que contaba el centro de Tlaltizapán a diferencia de municipios como Jojutla que ha decorado su zócalo y calles con luces y símbolos navideños, y de Zacatepec que decoro con luces navideña los espacios públicos. Por segunda vez en este municipio de Tlaltizapán se quemó el árbol de navidad.