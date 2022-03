Opositores al aborto harán campaña de oración y ayuno

Con un llamado a las autoridades a legislar a favor de los "verdaderos derechos humanos", este miércoles arranca la campaña de oración y ayuno “40 días por la vida”.

Josefina Martínez Luna, integrante de “40 días por la vida”, informó que este miércoles inicia nuevamente esta campaña y en esta ocasión será en tres sedes, estarán situados enfrente del Hospital del IMSS de Plan de Ayala en Cuernavaca, en el crucero de Tejalpa, en Jiutepec, y por primera vez estarán en Cuautla, frente el Hospital General Dr. Mauro Belaunzarán Tapia. Durante 40 días estarán realizando oración continua, 12 horas cada día por el fin del aborto.

Comentó que están haciendo un enérgico llamado a las autoridades federales y estatales, así como diputados locales, que legislen en favor de los verdaderos derechos humanos, el primero y el más grande, el derecho a la vida.

"Un bebé desarrolla el latido de su corazón desde la sexta semana, reconociendo que el proceso de una vida inicia desde la fecundación, aunque las leyes digan lo contrario, a pesar de ir contra ciencias exactas", dijo.

Aseguraron los integrantes de esta asociación que los hoy legisladores simulan un estado progresista al proponer leyes que sólo traen dolor y muerte como el aborto, tal es el caso de Hidalgo, Ciudad de México, Oaxaca, Baja California, Veracruz y Colima. Indicaron que por primera vez se hace esta campaña enfrente del Hospital de Cuautla; en Cuernavaca, enfrente del Hospital del IMSS, se realiza la décima campaña y en Jiutepec será la cuarta, así como ayuno en un lugar público.

Destacaron que es una campaña pacífica, por lo que se unen a los que no tienen voz, a los que no les permitieron nacer, para despertar la conciencia, “clamar a Dios su misericordia y así contribuir a frenar esta masacre de asesinatos de niños en el vientre; no descansaremos, seguiremos luchando desde nuestra trinchera de oración, de manera serena y pacifica por el fin del aborto”.













