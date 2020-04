Nombran a Blumenkron en el Sistema Anticorrupción

Fernando Blumenkron Escobar fue nombrado secretario técnico del Sistema Estatal Anticorrupción por el Comité Ciudadano Coordinador del organismo; acción realizada el mismo día que el colectivo Mexicanos contra la Corrupción e Impunidad publicó un estudio en que se destaca el atraso que en Morelos tiene la integración del órgano.

MCCI, publicó ayer un estudio sobre la implementación de los Sistemas Estatales Anticorrupción, a tres años de la instalación del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) en el que concluye que el avance ha sido lento y ha enfrentado desdén y resistencias de las fuerzas políticas locales.

Para el colectivo, “la situación de Morelos es particularmente alarmante, ya que El Comité Coordinador de la entidad fue instalado apenas en julio de 2019. Morelos aún no nombra al titular de la Secretaría Ejecutiva del SEA y tampoco asignó recursos presupuestales para 2020. El fiscal anticorrupción fue propuesto por el fiscal general del estado y ratificado por los diputados locales en 2015 por un periodo de tres años. Posteriormente, fue ratificado por el mismo fiscal general, esta vez sin la intervención del congreso local, por un periodo de siete años”.

Nota de interés: Morelos también entra en la Fase 3 del Covid-19

Al respecto, Ricardo Alvarado, investigador de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad alertó: “La Comisión de Selección de 20 (Aguascalientes, Baja California Sur, Coahuila, Colima, Durango, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Estado de México, Michoacán, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, Tabasco, Tamaulipas, Yucatán, Zacatecas) de las 31 entidades concluye sus actividades en 2020. Es crucial que este año, los congresos estatales comiencen un proceso para renovar esta Comisión y no interrumpir la designación de integrantes de los Comités de Participación Ciudadana (CPC) estatales. Si no se concreta este cambio, de facto se estaría dejando morir de a poco al SNA.”

De acuerdo con MCCI, el Sistema Nacional Anticorrupción coordina todos los esfuerzos públicos de combate a la corrupción, con la participación de la ciudadanía. Este sistema debe ser replicado en cada entidad federativa para contar con un mismo frente en el que estén las autoridades de los tres niveles y de todos los poderes.

El estudio revela que a la fecha, se han sido instalados 30 de 32 Sistemas Estatales. Está pendiente Chiapas y el Congreso de la Ciudad de México tuvo que publicar una nueva Ley de su sistema anticorrupción, pues la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalidó la ley anterior.

Nueve entidades no cuentan con los cinco integrantes del CPC local. Además de Chiapas y la Ciudad de México (que aún no han sido instalados) están Baja California, Baja California Sur, Colima, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca y Zacatecas. Además de la Ciudad de México y Chiapas, otras tres entidades no han nombrado al titular de la secretaría ejecutiva, el brazo operativo del sistema local anticorrupción: Coahuila, Morelos y San Luis Potosí. Cinco estados no han nombrado una persona al frente de la Fiscalía Especializada en Hechos de Corrupción: Baja California, Baja California Sur, Ciudad de México, San Luis Potosí y Veracruz, de acuerdo con los hallazgos de la investigación; que expone también nombramientos vía una designación directa, del gobernador o del fiscal general en siete estados. Once entidades prevén la designación mediante la ratificación de los diputados locales. Finalmente, nueve entidades utilizaron el mecanismo de convocatoria desde el Congreso estatal.

En este contexto, el nombramiento de Blumenkron se da en medio de una pugna jurídica por el control del sistema anticorrupción, entre el ex presidente, Roberto Coranguez Esquivel, y la actual titular, Penelope Picazo.

En una publicación en redes sociales, Blumenkron, autor de un libro sobre los sistemas anticorrupción y el combate a las malas prácticas en los gobiernos, agradeció al Comité Ciudadano la designación y aseguró que el nombramiento le “compromete no sólo con los miembros de ambos cuerpos colegiados, sino de manera total con la Sociedad Morelense, que espera mucho del Sistema Estatal Anticorrupción y de sus integrantes. Tengan la certeza que en este cargo me desempeñaré como lo he venido haciendo a lo largo de mis 30 años en el servicio público: con profesionalismo, honestidad y responsabilidad, siempre en aras de alcanzar el bien común”.