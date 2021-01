Nadia Luz podría estar en las boletas electorales

Nadia Luz Lara Chávez aceptó que ha recibido varias propuestas de partidos políticos para participar en el proceso electoral, pero aún no ha tomado una decisión definitiva, la cual estará basada en la relevancia de la representación y el valor que se le dé a las mujeres.

"He tenido varios ofrecimientos, lo cual me honra y me halaga mucho porque hemos trabajado y las posiciones que me han ofrecido también son respetables, y la verdad interesantes porque anhelo trabajar por el estado en lo que nos aqueja y de lo que adolecemos".

Aunque su encargo como magistrada es absorbente, Nadia Luz Lara afirmó que eso la ha detenido para de inmediato aceptar alguna propuesta, pero es casi seguro que estará en las boletas electorales.

Por eso, la magistrada del TSJ expuso que está agradecida con las expresiones políticas que le han ofrecido espacios pero ha preferido también ser realista, porque para este proceso electoral habrá una gama de partidos y colores para los ciudadanos, y hay quienes tienen reducidas sus posibilidades para entrar en la confianza ciudadana,

"y si la idea es participar en este proceso electoral debe ser con el argumento de cuál de estas expresiones tiene el peso y la preparación para encarar un proceso electoral.

Nadia Luz Lara advirtió "fui señalada, cuestionada y ofendida incluso por algunos personajes, no sé si hombres o mujeres, pero que se esconden en el anonimato de una careta, pero lo único que traduzco de esa gama de comentarios es que les preocupa a muchas personas que pueda participar".