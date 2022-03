Multas por no verificar en Morelos, rebasarán los $1,300

El proceso para la aplicación de sanciones a los automovilistas que no verifiquen ha comenzado, y es que este fin de semana se observaron patrullas ecológicas sobre la avenida Heroico Colegio Militar, justo a unos metros de la Paloma de la Paz, en la ciudad de Cuernavaca, lo que sorprendió a ciudadanos que circulaban, quienes fueron “invitados” a realizar su trámite a más tardar en junio.

Como lo anunció el titular de la Secretaría de Desarrollo Sustentable, José Luis Galindo Cortés, las patrullas designadas como Promotor Ambiental ya están en las calles de la ciudad, en una primera instancia, para “invitar” a los automovilistas a realizar su verificación vehicular. Será a partir de julio cuando podrán levantar infracciones de forma legal.

“Nuestra función es promotor ambiental; estamos haciendo la invitación a que verifique, ¿para qué?, para que usted posteriormente no sea acreedor a una sanción. Ahorita por un periodo de 3 meses donde se está condonando todo al 100 por ciento, no importa si no has verificado en años anteriores, hay una condonación de multas”, refiere el trabajador.

Explica que a partir de julio las multas e infracciones van de los mil 300 pesos a una cantidad mayor. A través de un video que subieron a redes socoiales se observan al menos 3 patrullas colocadas sobre esta avenida, y una pequeña fila de automovilistas que eran detenidos para darles la información.

La dependencia comenzó semanas atrás el programa Borrón y cuenta nueva, que consiste en no cobrar las multas a quienes por años o periodos no hayan hecho su trámite, esto terminará con el primero semestre que será en el mes de junio para luego iniciar con segundo periodo del año ya con la aplicación de multas.

Galindo Cortés declaró para El Sol de Cuernavaca en enero pasado que el padrón es aproximadamente de 400 mil vehículos los que circulan de manera permanente en Morelos, de ellos apenas el 50 por ciento cumple con dicha responsabilidad, el resto lo omite.

El portal habilitado para hacer una cita en alguno de los centros de verificación localizados en el estado es www.airepuromorelos.com.mx