Morelos ocupa el sexto lugar nacional con más patentes en materia de tecnología

Morelos es un estado que cuenta con diversas patentes en el campo de la tecnología, posicionándose entre los 10 estados con mayor número de creaciones patentadas a nivel nacional. De acuerdo con el Instituto Mexicano de Propiedad Intelectual (IMPI), desde 2018 el estado ocupa el segundo lugar a nivel regional y el sexto nacional.

La Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) ha sido una de las instituciones que impulsa la creación de proyectos y difunde la importancia de la patente, para proteger los derechos de propiedad.

Por tal motivo, investigadores de la UAEM, cuentan con distintas patentes con invenciones en el campo tecnológico.

Uno de estos proyectos patentados es la creación de la antena de TV más pequeña del mundo, denominada Antena Reception Box, realizada por un equipo de investigadores y alumnos del Centro de Investigación en Ingeniería y Ciencias Aplicadas (CIICAp), coordinados por la doctora y especialista en semiconductores Margarita Tecpoyotl Torres.

Cortesía | UAEM

Antena Reception box (2015)

En particular, el tamaño de la antena es lo que la distingue de las demás, sus dimensiones son de 11 cm por 7 cm, con una anchura de menos de 7 mm, lo que permite que sea más fácil de manipular y colocar, incluso puede usarse para interiores y exteriores, ya quees resistente a la intemperie.

"Empezamos a trabajar en el año 2011 y nos tomó prácticamente un año de desarrollo, en 2012 hicimos la solicitud de patente con el IMPI y en 2015 la concedieron; un proceso normal ya que tardan en promedio tres años, dependiendo de las áreas”, expresó Margarita Tecpoyotl Torres.

Esta antena receptora, fue probada satisfactoriamente cuando fue sometida a bajas temperaturas. En temperaturas no extremas, la señal captó alrededor de 70 canales locales en una prueba en California y 28 canales en la Ciudad de México. Como puede notarse, la recepción también depende de las señales disponibles.

Cortesía | UAEM

“Es una antena de tipo pasivo, es decir que sólo recibe las señales de las ondas electromagnéticas, en este caso, en el rango de frecuencia de televisión abierta. Lo único que hay que hacer es conectar un cable coaxial a la antena y,en su otro extremo, conectarlo al televisor digital, lo que hace que no tenga que consumir energía eléctrica adicional”.

Gracias a este proyecto, Margarita Tecpoyotl Torres realizó una estancia en Londres, donde recibió entrenamiento intensivo sobre comercialización de la tecnología, por especialistas de la oficina de transferencia de tecnología de la Universidad de Oxford.

“En diciembre de 2015, fui seleccionada como caso de éxito en un Congreso de la Red de Oficinas de Transferencia y nos apoyaron con una beca, tuvimos la oportunidad de estar en Londres y concursar con otros investigadores y sus tecnologías, ahí obtuvimos el tercer lugar otorgado por The Royal Academy of Engineering”.

La antena Reception box se comercializó con un costo de $350, siendo un precio muy asequible, además de ofrecer diversas ventajas, entre ellas ser portátily no utilizarenergía eléctrica adicional. Actualmente continúa a la venta, y en el CIICAp siguen realizando investigaciones, trabajando en una segunda propuesta con una antena más pequeña (de 7.5 por 7.5 cm) que aún está en prueba.

Cabe destacar que previamente en 2008, solicitaron otras patentes, que les fueron concedidas en 2012. Éstas fueron en el área de sistemas microelectromecánicos, en particular con el actuador Chevrón optimizado y un microespejo con actuador térmico integrado.

“La idea detrás de estas patentes es que generalmente los actuadores en los que trabajamos operan con energía eléctrica, se denominan electrotérmicos, porque una vez que se les aplica un voltaje se genera unacorriente eléctrica y,por lo tanto, calor, lo que hace que una capa de material se expanda y funcione como swich. En este caso, el objetivo es no usar energía eléctrica, sino usar directamente energía térmica,fortaleciendo la oportunidad de aprovechar la energía de desecho, pues hay muchos dispositivos electrónicos que están generando calor que se está disipando y no es aprovechado. En aquel entonces, se encontró como un proyecto importante, porque no consume energía eléctrica y puede tener aplicaciones muy útiles en el terreno de la construcción de edificaciones inteligentes, entre otras”.

La doctora destacó el trabajo en equipo de los investigadores y estudiantes para generar proyectos exitosos, así como el apoyo de las instituciones, que han permitido que hoy cuente con cuatro patentes concedidas y unas más que se encuentran en proceso.

Cámara de intubación

Otro caso de éxito es la Cámara de intubación creada por el médico morelense Juan José Díaz Miranda, la cual fue desarrollada durante esta pandemia por el Covid-19 para proteger al personal de salud, al momento de tratar a pacientes con esta enfermedad.

Cortesía | Médico Juan José Díaz Miranda

“No se sabía el comportamiento del virus, pero si se tenía referencia de que el personal se podía contagiar al estar en contacto con los enfermos sobre todo aquellos que requerían respiradores mediante un procedimiento de intubación, en el cual se coloca un tubo en la tráquea y se conecta el respirador”, expresó el médico Juan Díaz Miranda.

Al ver que en países como Tailandia se desarrolló una cámara similar con plástico, el médico decidió crear su propio proyecto.

“Se me ocurrió que la parte superior de las incubadoras que se usan para los niños prematuros, donde se pueden introducir las manos con una mangas que sellan los antebrazos para mantener el ambiente estéril y aislado podría ser adaptado para este procedimiento. Aprovechamos esa idea para adaptar las incubadoras condos accesos para los médicos, dos accesos laterales para el personal que lo asiste y dos accesos para cables y tubos, y así tener una mayor facilidad y menor riesgos de contagio, ya que se tiene al paciente prácticamente aislado del tórax hacia arriba”.

Cortesía | Médico Juan José Díaz Miranda

Debido a que una reconocida empresa de electrodomésticos realizó una cámara similar pero de una manera más simple y que tuvo mayor comercialización, la Cámara de intubación del médico no ha tenido mucho apoyo, pues al momento sólo se han realizado 50 cámaras que han sido donadas a hospitales de Morelos y al Instituto Nacional de Pediatría en Ciudad de México.

“Las cámaras que hizo aquella empresa, no tienen estabilidad para quedarse fijas en el paciente como la mía, que logra mantenerse estable en la cama del paciente y tiene mangas desechables que giran por sí mismas y ayudan a cerrar el ambiente e impedir el contagio. El costo de producción debe ser absorbido por el gobierno o empresas y muchas veces no hay apoyo porque quieren ver ganancias inmediatas”.

Cortesía | Médico Juan José Díaz Miranda

Respecto a la patente de la Cámara de intubación, Díaz Miranda comenta que aún está en trámite y debido a la pandemia todo está parado, además de la falta de apoyo de la Secretaría de Economía.

El médico Juan José Díaz Miranda tiene otras seis patentes en trámite, y una que le fue concedida hace poco, se trata de un biberón que evita el reflujo gastroesofágico en los bebés,el cual no se ha logrado comercializar porque requiere una inversión fuerte para competir con las empresas que producen biberones.

“La importancia de los biberones es que tengan un funcionamiento adecuado, con este biberón se logró poner dos válvulas a los lados de las comisuras vocales del niño que está succionando, para que el movimiento natural de las encías abran y cierren las válvulas como un procedimiento fisiológico en el sentido que se parece mucho a cómo el bebé extrae la leche del seno materno”.

La Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnologíaha sido parte fundamental para impulsar el tema de patentes, además de generar y fortalecer el desarrollo de creaciones científicas y tecnológicas en Morelos.