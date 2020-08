Morelos, en los niveles más bajos de ocupación hospitalaria

La entidad se ubicó este martes en uno de los niveles más bajos de ocupación hospitalaria con un 26 por ciento en todo el sector salud, sin embargo, esto a decir del Secretario de Salud no significa que la pandemia se acerque al final “ya que se una pandemia larga pero tener camas disponibles nos permite atender a un mayor número de pacientes”, explicó.

Si la entidad continúa a la baja tanto en los niveles de positividad de casos como en ocupación éste viernes “podríamos mantenernos en el color naranja y trabajar en las siguientes dos semanas en un semáforo que nos favorezca a todos”, añadió uno de los voceros Daniel Madrid González, dejando entre ver que si Morelos podría avanzar al amarillo no sería hasta dentro de quince días más.

La ocupación hospitalaria más baja que se ha tenido fue el pasado 15 de julio con un 24%, y la más alta ha llegado al 35%, explicó. Actualmente se tiene 368 camas disponibles para pacientes con Covid-19 en todo el sector salud, un total de 97 con ventiladores y 42 de terapia intensiva.

“Con reserva se debe ver esta disminución de la ocupación hospitalaria, no como algo espectacular; no es alentadora”, advirtió Cantú Cuevas, por lo que no será posible “mantener un equilibrio” si la población relaja las medidas como es el distanciamiento social, uso de cubre bocas y el quédate en casa.

En las últimas 24 horas se registraron 17 nuevos contagios y 2 decesos, además de una baja en el número de personas activas con 35.

El Subdirector de Salud Pública César Eroza Osorio, reconoció que los empleados han estado asumiendo la responsabilidad de auto cuidarse durante la reactivación de las actividades económicas permitiendo que no exista al momento un incremento en el número de casos.

Son 151 las personas dedicadas al giro de vendedores, mercados, tianguis, de los que solo 50 han sido confirmadas y se han recuperado; los trabajadores han adoptado los protocolos de seguridad y las recomendaciones.