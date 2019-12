Morelenses circulan sin restricción en la CDMX

VIDEO || Placas de Morelos circulan a la CDMX sin restricciones

A pesar de que la semana pasada en la CDMX se anunciaron al menos 14 medidas de contingencia ambiental en coordinación con el titular de la Comisión Ambiental Metropolitana (Came) no hay medidas restrictivas para los autos con placas de Morelos confío el secretario de Desarrollo Sustentable, Constantino Maldonado Krinis.

Oficialmente el diálogo no ha concluido y entre los acuerdos que Morelos tiene con la gente de la Came es que Morelos no tiene ninguna restricción, incluso habia un acuerdo de hablar sobre el tema pero ya no hubo oportunidad y prevalece un acuerdo con la Ciudad de México, entonces “oficialmente no hay nada, así como oficialmente no hubo nada de oficial, con el tema del ingreso con horarios”.

Y es que dijo no hay ningún documento oficial por parte de la Comisión Ambiental Metropolitana que se supone es el órgano rector en esta materia, porque se han tomado acuerdos como las recientes 14 medidas donde los estados miembros de la zona metropolitana no están de acuerdo, por lo tanto la gente de Morelos puede seguir circulando porque no existe ningún restricción.

Porque sin importar el anuncio que se haya hecho, el tema de la restricción horaria no se ha tocado hasta el momento ni se ha debatido. Hasta hoy en este acuerdo que hay con la CdMx tiene que ver con el costo de los hologramas, o de que todos los verificentros deben ser homologados a la Came y cuestiones de ese tipo, el texto ya fue revisado y el estado de Morelos lo estará firmando.

Por hoy únicamente los vehículos de carga tienen un horario de 6 am a 10 am, ademas de estar aplicando los hologramas doble cero el cual durará cuatro años y de esa manera estarán viendo en cuestión de recibimientos qué tipo de vehículos que serán doble cero o cero.

