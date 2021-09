Mireya Gally Jordá defiende el trabajo del Impepac

Ante la modificación de la lista de regidores en diversos ayuntamientos del estado, la consejera presidenta del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana (Impepac), Mireya Gally Jordá, defendió el trabajo del órgano electoral, acentuando que los magistrados se basaron en una nueva jurisprudencia que le da al partido con mayor número de votos un regidor.

Desde la semana pasada el Tribunal Electoral del Estado de Morelos (TEEM) comenzó a resolver los asuntos relacionados a los ayuntamientos del estado, modificando particularmente las regidurías frente a las impugnaciones hechas por partidos políticos y ciudadanos respecto a la pasada elección.

La consejera presidenta refirió que si bien como órgano electoral local no legislan, solo aplican la ley, los magistrados electorales se basaron en una nueva resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), la"votación depurada".

Y es que, explicó, este año hicieron la propuesta de un nuevo criterio que aún no está en la ley pero que busca generar un análisis más profundo sobre la votación, básicamente el criterio de aquellos municipios donde hubo cambios es que aumentó un regidor al partido que más votación tuvo.

"Nosotros eso no lo pudimos aplicar porque no está en la ley, esperemos que para el año que entra ese criterio ya esté en la ley y podamos aplicarlo directamente, que fue un paso interesante que llevó a cabo el tribunal. No estaba en nuestras manos, nosotros hicimos las cosas de manera correcta apegados a la ley".

No obstante, dicha decisión del TEEM dejó fuera a candidatos que llegaron como parte de una de las tres acciones afirmativas aprobadas para el proceso electoral 2020-2021, como ocurrió en Cuernavaca con Carlos Batalla, aspirante del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), quien sería el primer regidor abiertamente gay en la capital del estado.

Ante ello, Gally Jordá avaló que se tiene que cumplir con la cantidad de candidatos que representan las acciones afirmativas, no solo en materia de paridad de género que, afirmó, se cumplió al cien por ciento, sino también aquellas para personas indígenas y grupos vulnerables.

Finalmente, precisó que ahora quedará en manos de la Sala Regional y Superior del TEPJF si se mantienen los cambios o considera que tienen que regresarlo a la configuración anterior.