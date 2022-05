Mejoramiento del centro de acopio animal costaría 200 mil pesos

Ya se había reportado que el acopio animal de Cuernavaca estaba en mal estado, pero lo que más ha alarmado a los colectivos son las condiciones en las que los animales se encuentran.

Araceli Redondo, representante del colectivo Conciencia Animal Cuernavaca, señaló que desde la salida del anterior presidente municipal y la entrada de la nueva administración, no se ha podido llegar a un acuerdo pues la Fiscalía Ambiental, la cual es encabezada por Laura Elizabeth García, solicita un escrito para el ingreso de los voluntarios al acopio, por lo que el alcalde de Cuernavaca, José Luis Urióstegui Salgado, optó por no solicitar más el documento, regresando el libre acceso a los colectivos y voluntarios.

Sin embargo, las condiciones en las que los animales fueron encontrados son deplorables, los perros y gatos se encuentran enfermos y lastimados, no han recibido un buen trato por parte del veterinario a cargo del acopio, pues además de encontrarse en situación de desnutrición y condiciones antihigiénicas, los animales son referidos como agresivos o imposibilitados para convivir con otros animales o personas, estos últimos señalamientos es lo que afecta y muchas veces imposibilita la adopción de los animales que se encuentran en espera de un nuevo hogar.

Entre las peticiones está solicitar que se les dé mayor atención a los espacios de recreación de los animales, también se espera que hagan algo con respecto al médico veterinario a cargo pues, dicen, debe ser alguien que pueda referir correctamente a los animales para evitar que se trunquen las adopciones.

Los colectivos señalan que buscan coadyuvar con las autoridades; sin embargo, si no hay una respuesta pronta esta ayuda no podrá llegar a los animales.

“Gracias a las asociaciones hay un gran cambio”, mencionó Pablo Aguilar Ochoa, secretario de Desarrollo Sustentable y Servicios Públicos (SDSySP). Al acopio municipal "hace falta dignificarlo más", señaló Aguilar Ochoa, titular de la SDSySP, que además comisiona a la Fiscalía Ambiental; ante los testimonios de los líderes de colectivos de protección animal, el secretario fue cuestionado sobre las condiciones en las que los animales se encuentran, por lo que señaló que el acopio cuenta con 16 jaulas, las cuales ya se encuentran en mal estado debido a que están a la intemperie, lo que puede ocasionar dañar a los animales.

El secretario mencionó que pese a que todavía hay deficiencias, las mejoras que se han hecho han sido también responsabilidad de las diferentes asociaciones que se han acercado a apoyar y señaló que cuando se recibió el acopio las jaulas no contaban con techumbre, y los animales no tenían el espacio adecuado para correr. Sin embargo, las condiciones no son aptas para el correcto desarrollo de los animales, por lo que se necesitará un presupuesto de cerca de 200 mil pesos para poder completar los trabajos de techumbre, dignificar la barda, así como adquirir nuevas y más jaulas.

Destacó que el motivo por el cual se detuvo el acceso a diferentes colectivos fue porque supuestamente no había un orden en los procesos de adopción, por lo que se buscó regular a quiénes y bajo qué términos eran entregados los animales, fue por eso que se solicitó la intervención de la Fiscalía Ambiental.





