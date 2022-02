Me arrepiento de no grabar a los diputados: Cuauhtémoc Blanco

El gobernado Cuauhtémoc Blanco Bravo dijo sentirse arrepentido de no grabar las reuniones que sostiene con los diputados: “Créanme que a veces me arrepiento por no poner una cámara (para) grabar, para que vean las palabras que dicen”. Negó estar involucrado en el conflicto que prevalece al interior del legislativo y conminó a los integrantes de la LV Legislatura a dialogar y concretar acuerdos para evitar una parálisis que para nadie es deseable.

“Apenas el fin de semana pasado se lo dije a Paco (Francisco Sánchez Zavala, presidente de la mesa de la LV Legislatura), el que nada debe, nada teme; yo no tengo nada que ver con la ESAF, esa fue puesta por el anterior gobernador, y ahora sacaron un tema de quien está con este (el diputado) Agustín Alonso. No es de mi competencia, es problema de ellos (los diputados); que trabajen y que no digan que el gobierno del estado; no, yo no me voy a meter”.

Expuso que está dispuesto a sentarse con los 20 diputados en una mesa, y “que haya amor y paz”, pero es entendible la molestia del grupo parlamentario de Morena porque no les regresan sus comisiones, “pues no se vale”.

Ante esta circunstancia, dijo estar preparado para los ataques en su contra, pero que no le echen la culpa, “yo no me voy a meter con los 11 diputados (el G-11), yo me senté con el PAN, el PRI, y MC nunca quiso, (pero) hay que llevar la fiesta en paz si se quieren algunos reelegir, pero ve lo que está pasando. Pero no me echen la culpa a mí, ese es un problema de ellos y de Morena, yo ya no les voy a contestar”.

Antes de convertir el tema en un “lavadero”, Blanco Bravo señaló que ya no va a caer en el juego de dimes y diretes con los legisladores, porque tiene más trabajo. Al final de cuentas, el gobernador planteó que ha hecho varios llamados en privado y público para que los 20 diputados se lleven bien, pero sin violentar los derechos de los trabajadores.

Pero “les pido de favor, que a mí no me echen la culpa, la culpa es de 10 o de 11 que han estado fastidiando a las ocho diputadas, el problema es de ellos. Cuando llegaron les dije ojalá y se lleven bien, pero por diferentes cuestiones se rompió el acuerdo".

De continuar esta postura de confrontación, alertó que la parálisis no terminará en los tres años que tienen como responsabilidad, “eso es lo que va le gente, dicen otra vez, y otra vez (con la legislatura), entonces que no se enfrasquen en un tema, porque el tema es la ruptura de ellos, porque están pensando en el 2024, pero nadie está pensando en eso; y si no van a llegar a acuerdos ya no es problema mío”. Incluso dijo que en algunos momentos quisiera tener una cámara para grabar las reuniones con los diputados, para que vean como se expresan en esos encuentros.





