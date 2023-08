Más de 40 quejas por propaganda de aspirantes a la gubernatura

A pesar de que aún no determinan las acciones consideradas como actos anticipados de campaña por parte de personajes políticos, el Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana (IMPEPAC) señaló que hay más de 40 quejas bajo este tenor.

"Hemos recibido bastantes quejas, yo creo que en este momento superan las 40 quejas, hay un área específica que es quien recibe la queja, luego incluso tiene entrevistas con los quejosos para que en un momento dado aporten mayores pruebas, para analizar la queja que ellos presentaron", informó la consejera presidenta del IMPEPAC, Mireya Gally Jordá.

Señaló que ellos no son omisos ante la sobreexposición de algunos personajes políticos, así como de funcionarios que siguen desempeñando sus actividades: "Nos hemos dado cuenta de lo que está sucediendo, no es que vayamos con los ojos cerrados, sin embargo, quiero aclarar que nosotros no tenemos las herramientas en este momento para llevar a cabo acciones en torno a esto que está sucediendo. No lo quiero calificar como acto anticipado de campaña ni nada, está sucediendo una sobre información de algunos personajes, entre ellos funcionarios públicos", explicó la funcionaria.

En cuanto a los procedimientos, Gally Jordá explicó que tienen que seguir los procesos jurídicos donde se avalen las quejas interpuestas, y con ello de inicio a una sanción una vez que comience el proceso electoral.

Anteriormente, la consejera presidenta del IMPEPAC señaló que, de considerarse actos anticipados de campaña, algunos personajes políticos podrían perder el registro para postularse como candidatos o en su caso, deberán pagar multas.

En entrevistas anteriores realizadas por El Sol de Cuernavaca, Elizabeth Gutiérrez Martínez, consejera estatal y presidenta de la Comisión de Quejas del IMPEPAC, señaló que las personas que cuentan con una queja pertenecen al partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena).

Los nombres que resaltó son:

Margarita Saravia

Rabindranath Salazar Solorio

Juan Ángel Flores Bustamante

Lucía Meza Guzmán