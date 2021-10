Maestros inician campaña en redes sociales contra el ISR

Debido al temor que existe entre los maestros homologados porque les vuelvan a descontar por tercera vez el Impuesto Sobre la Renta (ISR) en el aguinaldo 2021, éstos han comenzado una campaña en redes sociales para pedir a las autoridades certidumbre de que este recurso se les devolverá, y al Congreso del estado los fondos suficientes para que no ocurra año con año.

El secretario de Trabajo y Conflictos del Nivel Medio Superior de la Sección 19 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Luis Manuel Guerra Franco, relató que se ha instalado ya una comisión de trabajo que dé continuidad a dicha petición, pues asegura que no están dispuesto a permitir que se les descuente este impuesto como ha ocurrido en 2019 y 2020.

Recordó que son tres mil 600 trabajadores homologados que corren el riesgo de dicha retención en el aguinaldo 2021, mismo que representa poco más de 20 millones de pesos y aunque cada año el recurso les ha sido devuelto por el gobierno estatal, no dejarán de insistir en que esto no debe seguir ocurriendo al asumir que en anteriores administraciones no se hacía.

“Estamos en la espera para actuar y defender los derechos laborales que hemos logrado con el apoyo de la Sección 19 que dirige la maestra Gabriela Bañón Estrada y el representante del Comité Ejecutivo Nacional del SNTE, el maestro Juan Manuel Armendáriz Rangel”, dijo Guerra Franco en entrevista, puesto que no descartan realizar manifestaciones o incluso cierres de calles si las condiciones no se dan como se esperan.

“#PagoIntegroDeAguinaldo #AguinaldoAhomologadosJubilados Maestros homologados, listos para defender nuestros derechos prestacionales”; “Maestros homologados, en unidad con la dirigencia sindical, se alistan para la defensa de sus derechos prestacionales”, es la campaña que en Twitter han comenzado los docentes y en las que etiquetan al gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo, al Instituto de Educación Básica (IEBEM), así como a algunos legisladores.

En 2019 los maestros homologados tuvieron su primer retención que ocasionó una serie de manifestaciones en el estado, incluso tomaron casetas de cobro, cerraron calles y el Paso Exprés en demanda de la devolución de dicho fondo, que para ese entonces representaba poco más de 19 millones de pesos, protestas que concluyeron luego de acordar con la Secretaría de Educación el pago para el mes de marzo de 2020, cuando finalmente se dio.