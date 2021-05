Los partidos se preparan para la recta final de las campañas

Cada día falta menos para el proceso electoral que se llevará a cabo el próximo seis de junio de este año, mientras tanto, los diversos candidatos los que aprietan ya sus campañas, para poder salir victoriosos en las votaciones.

Rodrigo Arredondo, candidato de Morena a la presidencia municipal de Cuautla acudió a la colonia Lázaro Cárdenas, donde se comprometió con la población a apoyar a los sectores más vulnerables.

"Venimos a trabajar por Cuautla, por ustedes, por las familias que más necesitan, pero necesitamos su apoyo, tenemos que salir a votar por Morena el 6 de junio para continuar los apoyos y que la Cuarta Transformación continúe en nuestra ciudad', sostuvo.

El candidato común de los partidos Acción Nacional (PAN) y Humanista de Morelos (HM) a la presidencia municipal de Cuautla, Jesús Corona, recorrió las calles de la colonia El Polvorín y 18 de septiembre, junto con la abanderada blanquiazul a diputada local por el Séptimo Distrito, Juana Barrera, ambos, planteando sus propuestas e invitando a los vecinos a votar el 6 de junio.

“No les he fallado y no les voy a fallar. Seguiré trabajando con transparencia y honradez para que tengamos un mejor desarrollo. Ese es mi compromiso; siempre lo he dicho, sueño con un Cuautla diferente con nuevas oportunidades para la gente, más seguro y con mejores servicios públicos”.

A su llegada a la colonia, Jesús Corona fue recibido por el ayudante municipal anfitrión, Francisco Rendón Xixitla, y en su recorrido proselitista se sumaron los representantes vecinales de la Tepeyac, Guadalupe Victoria y Vicente Guerrero, Armando Cárdenas López, José Miguel Cano Sánchez y Constantino Ángel González Gil.

Pablo Portillo festejó a los maestros en su día / Cortesía | MC

En el marco del Día del Maestro, Moisés Agosto Ulloa, candidato a la presidencia municipal de Cuautla por el Partido Encuentro Solidario (PES) refrendó su compromiso con el sector educativo para hacer de la Capital Histórica de Morelos una ciudad de mujeres y hombres ilustres.

El candidato del PES presentó sus propuestas donde destacó que la transparencia y rendición de cuentas, así como la participación ciudadana son ejes fundamentales para su gestión.

Por su parte Pablo Portillo, candidato a la presidencia por Movimiento Ciudadano, festejó a los maestros en su día, se comprometió a firmar convenios con instituciones privadas para otorgar becas a los alumnos de excelencia, lanzar programas de impartición de clases de idiomas gratuitos, así como a desarrollar incubadoras de negocios y talento científico.