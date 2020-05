Llaman a quedarse en casa este 10 de mayo

A través de las redes sociales investigadores de la UNAM e INSP quienes integran de la Academia de Ciencias de Morelos, como la investigadora del Instituto de Biotecnología Brenda Valderrama Blanco, difunden mensajes para solicitar a la población no romper la cuarentena bajo la consigna:





Sobre todo, NO salgas de casa este 10 de mayo. Yo no lo haré para cuidarte a ti”. “Hola vecin@ de Cuernavaca. Hemos entrado a la fase de máximo contagio de Covid-19. Morelos es, después de la CDMX, el lugar más riesgoso para contagiarse del coronavirus. En Cuernavaca se han implementado una serie de medidas preventivas que requieren de la colaboración de tod@s para tener éxito. Los próximos días serán críticos. Ahora, más que nunca, es necesario acatar las medidas preventivas de aislamiento social e higiene. Nos necesitamos todos para salir sanos y salvos de esta crisis. No dejemos que la pandemia nos destruya. Sobre todo, NO salgas de casa este 10 de mayo. Yo no lo haré para cuidarte a ti