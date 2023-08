Libros de texto gratuitos: también hay oposición en Morelos

Aunque con varias semanas de retraso respecto a otros estados del país, en Morelos también ha germinado una oposición abierta a los nuevos libros de texto gratuitos, que se ha extendido principalmente por la falta de voluntad de la autoridad educativa local para escuchar a padres de familia y a grupos de la sociedad civil críticos a los textos.

La Asociación Estatal de Padres de Familia adelantó que usará todos los recursos para impedir la distribución de los textos, que inicia el 20 de agosto. Las opiniones de académicos y científicos sobre el contenido de los libros es diversa, desde quienes los consideran un aporte con fallas menores hasta quienes creen que son incluso dañinos para la niñez por factores que no se reducen a la ideología.

Cuando inició la controversia a nivel nacional sobre los libros, la Asociación de Padres en Morelos señaló que dialogarían con las autoridades locales y señalaron que se entregó un oficio para conocer los contenidos y poder analizarlos.

Oídos sordos

Semanas después y a unos días de que dé inicio el ciclo escolar, Mauricio Miranda, presidente de dicha asociación, indicó que desde que tuvieron acceso virtual a estos materiales emitieron un escrito para expresar su rechazo; sin embargo, no los tomaron en cuenta porque en ningún momento Eliacín Salgado, titular del Instituto de Ela ducación Básica del Estado de Morelos (IEBEM), les respondió.

Ante esta situación no descartó que emprendan acciones legales en contra de la distribución de los libros en el territorio de Morelos: “Al ver que no hay una garantía del cumplimento de la ley cuando hay alguien como ellos al frente; no queremos ser poco objetivos y dejarnos llevar, no se trata de un partido de futbol para decidir a quién le vamos”, agregó.

Aseguró que los padres de familia tienen voz propia y no van a permitir que se eduque a sus hijos con esos contenidos.

Al rechazo también se han sumado empresarios, como Víctor Manuel Mendoza, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) delegación Morelos, quien el pasado 10 de agosto entregó un escrito en las oficinas del IEBEM para pedir en primera instancia hablar con Eliacín Salgado, titular de dicha institución, y discutir el tema en cuestión, pero no estaba; entonces junto con algunos padres de familia que le acompañaron, entregó un documento que explicaba el motivo por el que estaban en desacuerdo con los libros.

El empresario advirtió que si las autoridades son omisas, al igual que la Asociación de Padres de Familia de Morelos buscarán otras medidas.

La voz de los especialistas

La psicóloga educativa Miranda Torres señaló que los niños actualmente están expuestos a temas de los cuales no se recomienda que tengan acceso, como las drogas, violencia y sexualidad.

Comentó que a partir de los siete años de edad las preguntas y necesidad por comprender el mundo que los rodea aumenta y para ellos es necesario estar preparados, no solo los maestros, sino también los padres de familia para que los niños tengan información acorde con su edad pero certera.

Agregó: “La educación sexual y de otros temas es necesaria, encontramos mucha desinformación en la música, las noticias e incluso en las conversaciones de adultos; si bien no sería lo ideal hacerlo desde niños, creo que es necesario por el mundo que nos rodea”.

David Romero, investigador del Centro de Investigaciones Genómicas (CCG) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) e integrante de la Academia de Ciencias en Morelos, comentó que los conocimientos que ofrecen los libros de texto son inciertos y tienen errores tan básicos que caen en lo “ridículo”.

Puntualizó que son varias las equivocaciones que se cometieron. La principal es que las autoridades educativas dejaron fuera la opinión de los padres de familia, quienes están bajo el resguardo de los menores y en ellos recae la responsabilidad de su educación.

Y luego, en los libros ya impresos, hay errores de ortografía, redacción e información equivocada, “esto sí fue un ejemplo pero de lo que no se debe de hacer”, sentenció el especialista.

La Nueva Escuela Mexicana busca la integración de los conocimientos, técnica que daría excelentes resultados, sin embargo puntualizó que el rezago educativo que dejó la pandemia y el nulo entrenamiento de los docentes va a generar más dudas que certezas a los estudiantes,

A su vez, Miguel Ángel Izquierdo Sánchez, académico de la Universidad Pedagógica del Estado de Morelos, respalda la Nueva Escuela Mexicana y asegura que el tema se ha politizado a favor de unos cuántos, además de que al convertirse en un tema mediático sólo deja ver una perspectiva: “Estos temas implican exploración científica de preguntar, explorar y no de temor, acusar, ni de generar miedo por lo que viene; la innovación pasa por etapas, pero sin la apertura tardará más”.

Otras voces

Tania Nava, presidenta de Acciona Comité Diversidad Morelos, colectivo que defiende los derechos de la comunidad LGBTQ+, argumentó que la humanidad está en constante evolución y es cada vez más visible la diversidad que hay, pero México estaba atrasado en este tema.

“Para erradicar la discriminación es importante que desde temprana edad se toquen estos temas, pero conlleva una gran responsabilidad como docentes y padres de familia”.

La niñez es muy hábil y tiene la capacidad de entender cualquier tema con la enseñanza correcta; existen diferentes composiciones familiares, no sólo lesbomaternales y homoparentales, también hay familias en las que los abuelos son las figuras de autoridad y sustento, o sólo tienen a mamá o papá al frente de su educación, agregó Tania.

Asimismo, dijo que la comprensión de temas cotidianos será un aliado para el combate de la discriminación, pues considera que al hablar con las infancias sobre la diversidad o su cuerpo desde el amor y el respeto, se abonará a la construcción de personas con valores.

“Creo que esto (el contenido de los libros) se está orillando a una cuestión política y frena el avance en materia de derechos humanos en nuestro país, porque incluso se ha involucrado la iglesia”.

Por otra parte, Verónica Flores, madre de una niña de 10 años, dijo estar a favor de los libros de texto porque considera que su hija necesita información sobre los temas actuales para que no crezca confundida.

“Yo digo que está bien porque ellos ya lo hablan con sus amigos y nosotros ni en cuenta, es mejor que tengan toda la información para que sepan bien”, opinó.

Finalmente, Eliacín Salgado, titular del IEBEM; Luis Arturo Cornejo Alatorre, secretario de Educación y Joel Sánchez Velez, dirigente de la sección 19 del el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación Morelos se han pronunciado a favor del contenido de los libros de texto y han asegurado la distribución de los mismos a los menores de edad.

El IEBEM informó que hasta la primera quincena de agosto en las bodegas del territorio ya se encuentran un millón 254 mil 968 libros de texto que corresponden al 60 por ciento de los que se necesitan en la entidad y que estarán listos para entregarse a los estudiantes de nivel básico a partir del próximo 28 de agosto, cuando inicia el ciclo escolar 2023-2024. La balanza se inclina hacia la entrega a tiempo, pero las cosas pueden cambiar.