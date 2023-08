Inician pláticas Legislativo y Ejecutivo para presupuesto 2024

El diputado local, Julio César Solís Serrano informó que ya iniciaron un acercamiento con el Ejecutivo Estatal para ver el tema del presupuesto 2024.

Comentó que tuvieron un primer acercamiento con el encargado de despacho de la Secretaría de Hacienda, José Gerardo López Huérfano e intercambiaron algunos puntos de vista con algunos de los diputados que integran la Comisión de Hacienda.

"Él se llevó algunas tareas que en los próximos días estaremos revisando y desde luego, lo que pretendemos es que haya una distribución inteligente, equitativa, eficiente de los recursos públicos y no va a ser a capricho del Legislativo", dijo Solís Serrano.

Refirió que en las próximas semanas se reunirán con López Huérfano para trabajar en la propuesta del presupuesto para el ejercicio fiscal 2024.

Con respecto a la reciente resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Solís Serrano señaló que quedó firme la cancelación de las libres transferencias al Ejecutivo y argumentó que la decisión fue la iniciativa de algunos legisladores, porque en los primeros cuatro años del Gobierno de Cuauhtémoc Blanco Bravo no vieron los recursos invertidos: "No vimos carreteras, no vimos escuelas, por eso decidimos que el dinero que se asigne a cada uno de los rubros se aplique en ellos, por eso pusimos este candado".

En el caso del Fondo de Infraestructura para los municipios, Solís Serrano indicó que la SCJN resolvió que hubo vicios en el proceso legislativo, y les dieron dos meses para corregir.

Fue en octubre de 2022 que el denominado G15 aprobó el presupuesto 2023, alterno al presentado por el Ejecutivo, en el cual se tomó la determinación de cancelar las libres transferencias, por lo que las diversas secretarías del estado deben solicitar la autorización de una ampliación presupuestal al Congreso de Morelos.