[Especial] La pandemia afecta la investigación científica

No una, sino varias décadas tardará en recuperar el ritmo de la producción científica que se tenían en el país y en estado antes de la pandemia por Covid-19, reconoció la doctora Patricia Mussali Galante, responsable del Laboratorio de Investigaciones Ambientales del Centro de Investigación de Biotecnología de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM). Reconoció que esta producción se ha visto mermada no solo por el desabasto de insumos, el alto costo, sino también porque la mayoría de los centros se han enfocado primero a la investigación para conocer el virus y luego la generación de vacunas.

La baja producción que se ha tenido también traerá un consigo un efecto de “distracción” ya que los avances que se tiene en materia de investigación para detener padecimientos invasivos como cáncer y VIH están detenidos por enfocarse a la Covid-19 en un contexto nacional, mundial y hasta local.

“La producción científica en temas no Covid disminuyó con respecto a los artículos científicos para abordar temas relacionados con el Covid; la pandemia ha generado un volumen de publicaciones sin precedentes, realmente nos encontramos en un fenómeno bibliométrico con crecimiento exponencial, el ritmo de crecimiento a nivel global, son 500 publicaciones diarias, el algo que no habíamos visto nunca antes”.

La cifra de dichas publicaciones en materia de investigación en torno a la pandemia se duplica cada quince días, no así respecto a otras enfermedades que se han quedado a la espera de la atención de los expertos, señala la especialista.

“El cierre de los centros de investigación con medida sanitaria ha impactado mucho de manera negativa la producción científica, también el aumento en el precio de los insumos para hacer investigación como los reactivos, los equipos, a nivel mundial han subido mucho los precios, y en un país como México en donde los subsidios son escasos esto repercute en el tema”.

Los insumos para la producción científico han tenido aumentos entre un 50 hasta un 70 por ciento por arriba de los anteriores, sobre todo los que se utilizan en biotecnología, inmunología, virología, debido a la gran demanda.

“Tenemos una estrecha colaboración con otros centros como el Instituto de Biotecnología y el Instituto Nacional de Salud Pública en donde hemos ido a la vanguardia en investigaciones en temas Covid, en cuanto a la disminución de temas no Covid no se verán reflejados de inmediatos porque no se publican de inmediato, entonces se verá en los próximos años”.