Jubilados se manifestaron en el municipo Puente de Ixtla

En demanda de respuesta al incremento a la pensión correspondiente de este año, jubilados se manifestaron en el Ayuntamiento de Puente de Ixtla y denunciaron que el alcalde Mario Ocampo se ha negado a darles la cara y respuesta favorable al incremento correspondiente y que se comprometió a respetar desde el mes de enero, cuando el año pasado aceptaron declinar al incremento de 2019 en apoyo a esta administración.

El representante de los jubilados en Puente de Ixtla, Jesús Urbina Pichardo, acompañado por la representante estatal de la Asociación de Jubilados y Pensionados del Gobierno del Estado, se manifestó indignado y molesto por la falta de atención a los derechos de los 55 jubilados de este municipio, sin lograr hasta estas fechas del mes de agosto acuerdos dada la postura evasiva y constante ausencia del alcalde Mario Ocampo.

Recordó que en apoyo a la administración del alcalde Mario Ocampo renunciaron al incremento que les correspondía de 2019, con el compromiso de que este año no habría problema con el recurso, pero hasta el momento no han recibido respuesta a sus demandas.

“Estamos esperando a que llegue la tesorera, porque vía telefónica dijo el presidente Mario Ocampo que le iba a hablar para que le diera entrevista”; sin embargo, posteriormente la secretaria les informó que la tesorera no llegaría y ningún funcionario atendió a la comisión de representantes de jubilados. La representante estatal de los Jubilados, Ana Lilia Ocampo, expuso que se trata de 55 jubilados que no han recibido ningún tipo de incremento desde el año pasado, el edil Mario Ocampo les pidió que renunciaran al aumento y lo aceptaron con la intención de que este año el aumento fuera a partir del primero de enero, conforme saliera publicado el incremento oficial, y no hemos visto nada de aumento, no nos ha dado la cara, y en el Ayuntamiento nunca hay nadie que atienda.

"Queríamos agotar el diálogo, antes de tomar el ayuntamiento, hablar con ellos y no nos quieren dar la cara, por lo que se acordó tomar el Ayuntamiento para obligarlos a venir, de lo contrario no van a venir, porque eso hicieron la administración pasada y están haciendo lo mismo la actual administración. Por lo que convocaron a los agremiados a estar presentes a las 7 de la mañana del martes 18 de agosto para tomar el Ayuntamiento, pese a las condiciones de la pandemia", refirió.







