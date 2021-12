José Luis Urióstegui adelanta que habrá auditorías y sanciones

"Habrá sanciones después de auditorías si la administración municipal de Cuernavaca en funciones ejerce recursos que no les corresponden", aseguró el alcalde electo, José Luis Urióstegui Salgado.

El pasado 23 de diciembre el Cabildo saliente capitalino encabezado por Antonio Villalobos Adán autorizó ejercer de manera inmediata los recursos de pago anticipado por concepto de servicios públicos municipales y recolección de basura del ejercicio fiscal 2022 para hacer frente al adeudo por 38 millones 586 mil 553.95 pesos a la empresa recolectora de basura "KS Ambiental", luego de que suspendiera el servicio por varios días.

Ante ello, el presidente municipal electo afirmó que ésta fue una decisión contraria a la ley, ya que la administración en turno no puede disponer recursos de un año fiscal que no les corresponde administrar.

Sí bien manifestó entiende que la presión social ha hecho sus efectos tomando decisiones inadecuadas, la violación a todos los procedimientos y al uso de recursos que no les corresponde puede generarles una responsabilidad.

Dentro del acuerdo SO/AC-XXX/XXX-XII-2021 se establece que el mismo fue enviado el mismo 23 de diciembre para su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de difusión del gobierno del estado de Morelos y en la Gaceta Municipal, a fin de evitar cualquier cuestionamiento sobre su validez; sin embargo, hasta el momento no ha sido publicado.

Urióstegui Salgado aclaró que a pesar de ser una decisión del Cabildo saliente no se ha ejercido, por lo cual en tanto no se ejerza puede haber sido un acuerdo que no tenga ninguna consecuencia legal, pero, indicó, una vez que tome protesta y revisen a partir de las auditorías, (que son indispensables), si hubo uso de recursos que correspondían a su administración manejar y fueron dispuestos de manera indebida por los salientes habrá consecuencias jurídicas.

