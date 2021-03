Jojutla, lista para Semana Santa

Durante el periodo vacacional de Semana Santa, el Ayuntamiento de Jojutla reforzará las medidas de prevención contra la Covid-19, informó el director de Protección Civil municipal, Miguel Ángel Olvera Torres. “Como cada año ya estamos preparándonos, pero este año es diferente, porque se tiene el nivel más alto de contagios por Covid-19” dijo.

Destacó que además de vigilar que se cumplan con los protocolos y filtros sanitarios en los balnearios y cuerpos de agua donde la gente se concentra para meterse a nadar, confía que los visitantes que vienen de otros estados no abusen en la ingesta de bebidas alcohólicas para evitar ahogamientos.

Confió que con los esfuerzos que realicen puedan evitar un repunte de casos, ya que con la semaforización de color anaranjado a la gente se le permiten ciertas cosas; "tenemos que ser muy cuidadosos de no vulnerar los derechos de los ciudadanos y apelar más a su conciencia, a su sensibilidad y responsabilidad con las medidas de mitigación del Covid-19".

Aún no tienen claro si habrá o no permisos para que se establezcan negocios en las riberas del río Amacuzac en Tehuixtla; “eso corresponderá a Licencias y Reglamentos, ya que nosotros sólo prevenimos. Hemos tenido pláticas con la dependencia para ver cómo lograr un equilibrio entre los que venden y consumen, porque el problema no es la venta, depende de cómo es y las medidas que se toman".

Consideró que debe haber un equilibrio entre la salud, la vida y la economía, ya que mucha gente depende de la actividad económica de estas fechas, y sí le enseñamos a la gente a vender bien, eso nos va a dar un buen punto, y mucho dependerá de cómo se hagan las cosas y se cumplen con las medidas sanitarias.

Definitivamente se tendrán que hacer operativos con otras instancias federales y estatales para evitar incidentes, para evitar tragedias como el deceso de un visitante hace una semana; “se les hace fácil tomar unas cervezas y meterse al río y lo que sucede precisamente es que se ahoga la gente” por lo que se cuidara la reglamentación.