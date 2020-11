Javier Bolaños niega que exista acuerdo para sumarse al PES

Aunque públicamente se sentaron en una mesa de cuatro, tomaron café y platicaron entre risas, ayer previo a una conferencia, Ulises Bravo, Jorge Argüelles, Juan Pablo Adame y Javier Bolaños negaron que ya tengan un acuerdo para que los panistas se sumen al PES; “se trató de una plática con actores políticos como muchas otras que ya hubo y que seguirán existiendo, aún no está definido nada; no estamos escondiendo nada”, señaló Javier Bolaños Aguilar.

En la mesa confirmaría después no se habló de algo en específico como es la candidatura en Cuernavaca, “fue algo general de lo que pasa en el país, en el estado, del presupuesto y de cómo se están dando las cosas, de esas coyunturas que todos ustedes conocen. Señaló no es que exista afinidad con el PES sino más bien hay coincidencias en todos, “este encuentro de hoy no es un primer encuentro tengo una relación con todos ellos desde hace muchos años, y va a seguir así. Inclusive he tenido reunión con otros personajes que me piden un lugar privado pero no hay nada que esconder, por eso estábamos aquí”.

Una probable renuncia al PAN, subrayó, no está contemplada por el momento, sino más bien sigue dando la lucha al interior de su partido con el fin de generar las mejores condiciones con el fin de impulsar un buen proyecto, y vamos a seguir así; no está en los planes –sumarse al PES- pero hay grandes necesidades en Cuernavaca, la veo bastante mal, con problemas gravísimos en infraestructura y seguridad, en servicios públicos, los debates que se están dando en la ciudad pasan más por temas personales que por proyectos para el desarrollo”.