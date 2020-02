Instalación del Consejo Editorial de El Sol de Cuernavaca y El Sol de Cuautla

El director de El Sol de Cuernavaca y El Sol de Cuautla, Daniel Martínez Castellanos, encabeza este miércoles el anuncio de creación e instalación de su Consejo Editorial, integrado por reconocidos representantes de sectores sociales de Morelos.

Durante la presentación, Martha Ramos, Directora Editorial Nacional hizo énfasis en el trabajo que se realiza desde la Organización Editorial Mexicana (OEM) para impulsar acciones y compromisos que ayudan a mejorar la práctica periodística y aportar en la reconstrucción del tejido social.

Martínez Castellanos, destacó el compromiso social que ambos medios han demostrado y que se hizo evidente el pasado 13 de enero con la cancelación de la difusión de la llamada “Nota Roja” tanto en la publicación impresa como digital.

Asimismo, reiteró que todas estas acciones están encaminadas a fomentar la práctica de un periodismo de paz que contribuya en la construcción de acuerdos que repercutan en la recuperación de la paz en la entidad.





La cancelación de la Nota Roja, por cierto, no fue una determinación administrativa, traía consigo la idea de cambiar las prácticas internas y nuestras rutinas productivas en el tratamiento de toda nuestra información. Se trata de practicar un periodismo de paz y de soluciones, en el entendido de ofrecer a nuestros lectores y a los actores de la realidad, un espacio de discusión y construcción de acuerdos, de consensos. Buscamos un periodismo que no alimente conflictos, sino exponga todas las voces y busque, junto con la comunidad, la construcción de una comunidad donde la paz sea concebida con un medio y no como el fin inalcanzable que plantean otras visiones de la práctica informativa.





Destacó que esta acción concreta atrajo la atención de representantes de sectores académicos, empresariales, periodísticos no sólo a nivel local sino nacional e incluso internacional.

En el diálogo, confió, las organizaciones aplaudieron la cancelación de la nota roja, y la nueva oferta editorial de El Sol de Cuernavaca y El Sol de Cuautla. Sin embargo, este sólo es un primer paso en una serie de acciones encaminadas a mejorar la práctica periodística e incidir en la construcción de una mejor comunidad.

… Estamos diseñando foros ciudadanos para la construcción de la paz, en que diversos actores de la comunidad se involucren y asuman compromisos sencillos, pero claros y verificables que contribuyan a la seguridad pública y el regreso de la paz a nuestro estado.

Por ello, ante la presencia de Martha Ramos, Directora Nacional Editorial e Iván Gómez, Coordinador Nacional Editorial se anunció la conformación del Consejo Editorial integrado por los consejeros Brenda Valderrama, Flor Desiree Hernández, Rosalina Mazari, Tomás Toral. Víctor Hugo Valencia, consejero, Antonio Sandoval, Rafael Rueda Moncalián.

Los invitamos a que sean nuestros mayores críticos y nuestros mayores aportadores de temas porque quitar la "Nota Roja" no debe ser que quitemos el renglón sobre los problemas de seguridad. Y a la hora se subir otros temas es un asunto de concepto y les cuesta mucho trabajo a los reporteros que por años han hecho otra cosa, no debemos pensar que quitar "Nota Roja" nos estamos yendo a una especie de softnews porque hablar de comunidad LGBTT, de ecología o calentamiento global no es un asunto de softnews





Flor Desiree, titular del Instituto de la Mujer celebró la decisión que se tomó sobre la cobertura de hechos de violencia, y se comprometió a trabajar de forma cercana con El Sol de Cuernavaca y El Sol de Cuautla a fin de que pueda consolidarse la creación del Observatorio de Medios, figura dentro de la Alerta de Violencia de Género, y cuya conformación está pendiente.

Antonio Sandoval, agradeció la invitación a ser parte del Consejo Editorial y resaltó la necesidad de seguir construyendo y avanzando hacia la paz social.

La legisladora Rosalina Mazari recordó la violencia que se vive a nivel país, a nivel estatal que rompe el tejido social y enferma la mente, a través de la lectura que hacen los ciudadanos. Consideró que la información que hay en los medios de comunicación puede generar otros patrones de violencia, pero con la participación de cada sector esto puede transformarse para tener un mejor estado y un mejor país.

Víctor Hugo Valencia, titular del Centro INAH Morelos resaltó la importancia de trabajar directamente con la Organización Editorial Mexicana para enfrentar los retos que implican el rescate del patrimonio cultural de la entidad.

La doctora Brenda Valderrama, habló sobre las deficiencias en políticas públicas y en la necesidad de que los ciudadanos movilicen las conciencias a través de la difusión de información confiable, verificada, constructiva que permita llenar vacíos que se generan. Ejemplificó con el tema de coronavirus, en el cual consideró que el Gobierno estatal no brindado información suficiente.









Con información de Adriana Belmontes