IMSS Morelos se une al homenaje a fallecidos de Covid-19

El director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo, directores normativos, titulares de las oficinas de representación en las 32 entidades del país y trabajadores, guardaron un minuto de silencio en memoria de las personas fallecidas por Covid-19 y brindaron un minuto de aplausos para reconocer el trabajo del personal de salud que hace frente a esta emergencia sanitaria.

A las 12:00 horas de este jueves 6 de agosto, la Oficina de Representación Morelos se unió a este homenaje que encabezó el Director General del IMSS, el cual se llevó a cabo de manera simultánea en la Oficina de Representación en Morelos, en el Hospital General Regional con Medicina Familiar (HGR/MF) No. 1 en Cuernavaca, el Hospital General de Zona (HGZ) No. 5 en Zacatepec, el Hospital General de Zona No. 7 en Cuautla, las 24 Unidades de Medicina Familiar (UMF), así como en las oficinas administrativas.

El titular de la Oficina de Representación, Dr. Francisco Monsebaiz Salinas, en compañía de Cuerpo de Gobierno; la Dra. Roberta Durán Téllez, Subdirectora del HGR/MF No. 1; el Dr. Juan Carlos Velázquez Olmos, Director del HGZ No. 5; el Dr. Octavio Alejandro Coronado Muñoz, Director del HGZ No. 7, entre otras autoridades, se sumaron a este reconocimiento a nivel nacional.

El homenaje deriva del llamado que hizo el presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Andrés Manuel López Obrador, de recordar a las personas que han fallecido durante esta pandemia, apoyar a los que aún están hospitalizados y reconocer a médicos, enfermeras y trabajadores de salud que están salvando vidas.