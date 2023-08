IEBEM cierra jardín de niños Federico Froebel en Tlaltenango

La decisión del Instituto de Educación Básica del Estado de Morelos (IEBEM) de cerrar el jardín de niños "Federico Froebel" en el poblado de Tlaltenango, afectó a más de 50 menores según manifiestan madres y padres de familia.

La representante del grupo de padres de familia Ilse expusó que no fueron notificados con anticipación sobre el cierre y a días de iniciar el ciclo escolar el plantel ya no está disponible.

La mayoría había adquirido el material y compró los uniformes escolares, los cuales no serán válidos en otras escuelas.

El personal y alumnos del jardín de niños serán trasladados a la escuela Catalina palacios y Montes de Oca en Jiquilpan; lejos de ser una solución es un motivo de molestia ya que el IEBEM no contempla los futuros gastos en transporte y material.

“La única solución que nos dio el IEBEM fue que no nos preocupáramos, que mañana eran las inscripciones, les decimos a qué kinder queremos mandar a nuestro hijo, y ellos nos apoyan para que lo inscriban, pero ¿y los papás que no tenemos la solvencia económica? Muchos somos del pueblo de Tlaltenango, y no tenemos la solvencia para llevarlos a la Carolina (lugar donde serán reubicados los niños), no pensaron en eso, simplemente llegaron, nos dieron el dictamen, nos dijeron que nos vamos a mover y hasta ahí”, expuso Ilse, quién tiene a sus dos menores hijos en el jardín de niños Federico Froebel.

Al ser cuestionada sobre los motivos que las autoridades educativas expusieron respecto al cierre del colegio, la señora Ilse explicó que supuestamente las instalaciones presentaron inundaciones y no son aptas para los menores; sin embargo, exigieron otra solución en vez de cerrar definitivamente la escuela.

Asimismo, piden a las autoridades correspondientes donar un predio cercano al jardín de niños, en el que los menores puedan tomar clases mientras el kinder Federico Froebel es reparado.