Haciendo posible lo imposible, María Teresa Alba

Por años el oficio de voceadores era ocupado por hombres, así mismo sus uniones, sin embargo, tras años de trabajar en este medio, y conocer las necesidades y alzar la voz a favor de su gremio, María Teresa Victoria Alba, actualmente es la secretaria general de la Unión de Voceadores y expendedores de periódicos y revistas de Cuautla.

“La situación con nosotros como mujeres ha venido a romper el estigma, de que nada más este trabajo era para hombres, también ahora es para mujeres, y es algo que mi abuela y madre me enseñaron, a luchar a través del trabajo y mostrarnos que nosotros como mujeres podíamos lograrlo, y ahora hemos aprendido a alzar la voz, pero por nuestros derechos y haciéndolos valer”, detalló.

Gracias a este oficio manifestó que ha logrado sobresalir y sacar adelante a su familia, pero ha sido gracias a que ha levantado la voz y exigir derechos que le ha permitido ir buscando para que se reconozca este sector en el municipio de Cuautla y dando un lugar a todas y todos los que se dedican a la venta de periódicos y revistas, lo cual ha permitido que muchos de ellas y ellos logren dar un sustento y hasta formación profesional a sus hijos.

“He tenido que hacer valer mi trabajo, haciéndome respetar y hablando, ha habido presidentes y autoridades que no les ha gustado que una mujer como yo defienda a mis compañeros, que luchemos por nuestro espacio, ha si ha sido muy difícil, pero no imposible, pero he aprendido a alzar nuestra voz y defender nuestros espacios y lucha”, manifestó.

Por último, dijo que las mujeres deben luchar por sus ideales y sueños, pero sin dañar a otros, e invito a que quienes sean víctimas de violencia “digan ya basta, nadie puede ofenderte y humillarse, lucha por ti, quiérete y ámate, debemos valorar nuestro trabajo y valorarnos nosotros”, concluyó.