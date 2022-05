Gobierno sigue castigando a los maestros

A unos días de celebrarse el Día del Maestro el próximo 15 de mayo, el gobierno del estado sigue sin entregar los recursos para la celebración, acusó la secretaria General de la Sección 19 del Sindicado Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Gabriela Bañón Estrada, quien lamentó que a la fecha no se ha podido dar el acercamiento directo con el gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo.

En entrevista, la líder sindical dijo que “ya no pudimos cruzar una comunicación ahorita con el gobernador, pero todavía no hay recurso, estamos en eso, hemos tenido acercamiento vía la secretaria de Hacienda, Moni, pero ya no es, pero hace falta la respuesta, y el recurso”.

Lamentó que a pesar de que los maestros han cumplido con su tarea, aún con la pandemia, tanto en las aulas como en la virtualidad, la respuesta no ha llegado y es que comentó que se tiene planeado un evento “magno” con números musicales y rifa de regalos como automóviles; sin embargo, aceptó que si el recurso no llega se habrá de suspender.

La lideresa sindical recordó que por concepto de festividades de 2020 y 2021, el Poder Ejecutivo dejó de entregar cuatro millones de pesos.

Mientras eso ocurre, señaló que participarán este viernes 13 de mayo en la entrega de reconocimientos y estímulos que entregarán las autoridades educativas a maestros por años de servicio.

Bañón dijo que espera que este domingo 15 de mayo esté listo el Pliego Petitorio Nacional que se entregará por parte del Comité Ejecutivo a las autoridades educativas del orden federal, mismo que contemplan incrementos salariales, y otras prestaciones.

En el orden local se entregaron diferentes requerimientos, como es el pago de la prima de antigüedad que se adeuda en alrededor de 13 mil maestros jubilados del SNTE y otros pendientes que han estado sobre la mesa en los últimos años en materia de regularización del Programa Nacional y Estatal de Inglés.