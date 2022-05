Gobierno del estado abandona a Cuernavaca, otra vez

Las pláticas entre la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Cuernavaca (SAPAC) están en pausa debido a que la paraestatal no cuenta con alguna propuesta para poder celebrar algún convenio de pago; pese a ello, el servicio de agua potable está garantizado, pues el funcionamiento de pozos y cárcamos del organismo descentralizado no se verán comprometidos, pues no se tiene previsto algún corte de energía eléctrica, refirió el alcalde José Luis Urióstegui Salgado.

Destacó que no se ha perdido comunicación con la paraestatal e hizo hincapié en que se han realizado los pagos de energía eléctrica de manera puntual cada mes.

Respecto a la participación del gobierno del estado, el alcalde enfatizó que será nula, puesto que la administración de Blanco Bravo no se encuentra en condiciones para participar en el pago, lo que se traduce en que el Municipio deberá hacer frente a la deuda: “estar solos no nos amedrenta ya que hemos demostrado que una administración austera con una visión de solución de problemas de largo y mediano plazo es funcional”, señaló el alcalde.

Asimismo, afirmó que la administración de SAPAC ha mejorado, así como también la capacidad de recaudación, por lo que se ha permitido estar en una línea funcional de egresos e ingresos.

Refinanciamientos en la administración

El Ayuntamiento de Cuernavaca cuenta con tres deudas bancarias por más de 158 millones de pesos, deudas que se tendrán que ir pagando, sin embargo, dos de ellas concluirán el próximo año por lo que no es necesario solicitar un refinanciamiento para ellas, caso contrario, la tercera deuda se tendrá que liquidar en el 2025, por lo que las arcas municipales deberán abonar mensualmente 10 millones de pesos.

Asimismo, Cuernavaca buscará un banco que aporte una tasa de interés bajo, por lo que hasta el momento la mejor propuesta es BANOBRAS, sin embargo, todavía no se ha confirmado que éste será quien haga el refinanciamiento, “el refinanciamiento no es contratar nueva deuda, es modificar las condiciones de la deuda existente para mandarlas a más largo plazo”, externó el edil capitalino.