[Especial] Fuero: ¿utilidad o impunidad?

El fuero es un tema que siempre ha generado debate. El hecho de tener inmunidad procesal es un asunto relevante porque otorga derechos especiales a personas en situaciones de poder. Si es bueno o malo depende del análisis de cada quien.

Hoy está establecido en la constitución bajo el argumento de permitir al servidor público de la alta esfera ejercer su encargo sin obstáculos. Para especialistas en derecho es una figura planteada en buenos términos, pero actualmente debe repensarse.

El catedrático de la UNAM, Francisco Moreno Merino, refirió que hoy por hoy es conveniente repensar este mecanismo jurídico para evaluar su razón de ser y si cumple o no con la función.

Francisco Moreno, catedrático UNAM: "Hay que discutir qué servidores públicos vale la pena que tengan inmunidad” / Archivo | OEM

“En el contexto moderno, donde desgraciadamente sufrimos corrupción y abuso de autoridad cotidianamente, hay que discutir cómo mejorar esta figura legal para evitar su abuso. Dentro de esa discusión estará la propia para determinar qué servidores públicos vale la pena tengan inmunidad”.

Agregó: “Desafortunadamente en la actualidad los fake news, los chismes, los señalamientos por venganzas políticas e indecisiones personales permiten hoy acusar sin probar, argumentar sin datos y eso es lo que nos lleva a un estado complejo de derecho”.

En este mismo tema, Jorge Mátar, presidente de Reconstruyendo Morelos A.C. consideró que aunque legalmente el fuero está permitido y se usó en régimenes autoritarios, hoy representan la inmunidad total.

Jorge Mátar, presidente de REMO A.C. “Somos responsables de nuestras propias decisiones" / Archivo | OEM

“Este privilegio legal tiene su origen histórico en la separación de Poderes y la búsqueda de la independencia del Legislativo con respecto al Ejecutivo”.

Sin embargo, añadió, en los tiempos actuales y ante el avance democrático es necesario quitarlo definitivamente o perderlo en el caso de alguna falta -por menor que ésta sea- de algún funcionario.

“Somos responsables de nuestras propias decisiones y no sabremos si estuvo bien o mal, hasta saber el resultado final, lo grave es que, ante la evidencia, se determine que actuaron con conocimiento de causa”.

El doctor en Derecho, Cipriano Sotelo Salgado, planteó que el fuero constitucional surge ante la necesidad de que servidores públicos de alto nivel puedan tener libertad en sus expresiones y en sus actividades que pudieran ser reprimidas desde el punto de vista penal, de ahí que se haya establecido esa protección para los cargos de primer nivel.

Cipriano Sotelo, doctor en Derecho: "Debe continuar y así evitar que los poderosos puedan señalar contra sus opositores" / Archivo | OEM

Sostuvo que sin duda el fuero juega un rol importante, aunque debería ser acotado y definir hasta dónde debe tener alcances, si es para “esos fines para el que fue creado, sin duda debe continuar, y así evitar que los poderosos en el cargo puedan señalar contra sus opositores que a veces les critican, entonces el rol creo que se está cumpliendo con su objetivo”.

Pero desafortunadamente hay personajes que desde el punto de vista jurídico no deberían tener fuero, como presidentes municipales, secretarios de estado y, por el contrario, los titulares de los poderes sí deben continuar con fuero, es decir, solamente por las actividades que desarrollen en su trabajo; sin embargo, hoy se ha mal interpretado el fuero y se protege a todos aquellos que cometen delitos aun cuando nada tenga que ver con su actividad laboral, como es el caso el diputado Saúl Huerta, señalado por violación.

“Yo creo que en esos casos, el fuero no debe protegerlos porque no son actividades propias del desempeño de su función”.

Recordó que para llevar a cabo un juicio de procedencia también hay que dinamizar la ley, para que sea más práctico y eliminar muchas de las etapas procesales.

Un procedimiento de desafuero en la actualidad alcanza hasta seis meses y en ocasiones eso es cansado, “debería ser en una situación justificada y ya, para qué tanto trámite, si acotamos el fuero constitucional y lo definimos bien en sus alcances creo que es bueno, mantenerlo solamente para los titulares de los poderes federal y estatal”.

Mientras, el ex magistrado estatal, Fernando Blumenkron, hizo ver que el fuero es una protección que otorgan las constituciones locales y federal a determinado tipo de servidores públicos.

“Es importante que exista esta protección o inmunidad que se otorga a estos servidores públicos por el ejercicio de su cargo, en caso de que se acredite que hay elementos para proceder en su contra, sobre todo en materia penal, y deberá procederse por parte de las fiscalía en caso de que así se declare por la cámara de diputados a nivel federal y las cámaras de diputados o locales”.

El abogado especialista en temas electorales propuso que el fuero debe continuar, pero sería importante que se redefina, porque existe la figura como protección, pero no para que se cometan abusos de autoridad o que exista impunidad en la comisión de delitos, sino más bien porque existan garantías de que los servidores públicos en determinados cargos puedan cumplir con sus funciones sin que exista coacción de otros poderes”.

Al respecto, el abogado penalista Enrique Paredes Sotelo planteó que ha servido para proteger en su actuar lícito a los funcionarios, para que con motivo de sus actividades que realizan no se les pueda ejercitar acción penal sin antes llevar a cabo el procedimiento de desafuero por el ejercicio de cargo.

Pero si algunos de estos funcionarios susceptibles de fuero cometen un delito del fuero común que amerite prisión preventiva o no, se les puede denunciar, porque el hecho de que cuenten con fuero no quiere decir que no deben ser señalados, ya que se integra una carpeta de investigación y si el delito se acredita, se puede ejercer el juicio de procedencia, quitarles el fuero y poderlos consignar.

Expuso que el fuero constitucional debe seguir, porque de lo contrario los órganos autónomos y parlamentarios no podrían llevar a cabo su trabajo en forma eficaz, porque estarían siempre sujetos de entes públicos o privados por no estar de acuerdo con su labor.