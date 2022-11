Frente Cívico Nacional dará batalla en 2024

Morelos está gobernado por “bucaneros, por piratas”, que vinieron a “saquear”, dijo el fundador del Frente Cívico Nacional (FCN), Guadalupe Acosta Naranjo, esto durante su visita a la entidad donde tomó protesta al Comité Promotor.

En su participación pidió a los líderes de partidos políticos que se encontraban ahí, como la presidenta del Partido Acción Nacional (PAN), Dalila Morales; el del Revolucionario Institucional (PRI), Jonathan Márquez; del extinto Partido Social Demócrata (PSD), Israel Yudico Herrera; que se unan rumbo al 2024 para dar la batalla contra Morena y sus aliados.

“Morena y sus aliados obtuvieron 21.2 millones de votos, el PRI y PAN poco más de 20 millones de votos, mientras que Movimiento Ciudadano 3 millones, por eso es importante convencerlos de que no hay una tercera vía, de que es un partido que está en crecimiento, debemos unirnos”, dijo Acosta Naranjo.

A los integrantes del comité, les pidió redoblar el paso hacia la recuperación del gobierno del estado de Morelos. En el lugar estuvo presente el ex gobernador Graco Ramírez Garrido Abreu, quien se limitó solo a responder “sólo soy un participante más”, y sobre la evaluación del gobierno en turno respondió “después”.

Al concluir el evento, Acosta Naranjo opinó sobre la marcha en favor del presidente Andrés Manuel López Obrador realizada este domingo en la Ciudad de México, la cual calificó como una marcha equivocada, que busca retar a la propia ciudadanía.

“Cuando en lugar de conciliar con los ciudadanos que no tenemos la misma idea en materia electoral, sale a hacer una marcha en contra de la marcha de los ciudadanos, desde el poder público, no había necesidad, el presidente en lugar de tendernos la mano nos está enseñando el puño. El objetivo no era pelear con él, el presidente se excede y está ofuscado, yo creo que se debe serenar”, comentó.

Acosta Naranjo adelantó que, este martes en el Congreso de la Unión, no pasará la reforma electoral, que fue el objetivo de la marcha, y en cuanto a que presentará una ley electoral como “plan B”, será violatoria a la constitución.









