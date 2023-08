Fiscalía Anticorrupción podrá ser sancionada de omitir audiencia

Fiscalía Anticorrupción podría ser acreedora de una multa de 50 UMAS por no presentarse a la audiencia de formulación e imputación solicitada por el alcalde Rodrigo Arredondo López, derivada de supuestos abusos cometidos por parte de la dependencia hacia el Ayuntamiento de Cuautla.

El pasado 10 de julio se realizó la audiencia de Auxilio Judicial donde acudió el alcalde de Cuautla a fin de solicitar al Poder Judicial actuar sobre la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción y sus carpetas de investigación contra él.

“solicitar el respeto a los derechos humanos y el cese de las conductas intimidatorias y arbitrarias de la Fiscalía Anticorrupción contra las ciudadanas y ciudadanos cuautlenses”, es el objetivo de la audiencia según Arredondo Lopez.

La audiencia programada para el 22 de agosto no tuvo la participación esperada, la Fiscalía no estuvo presente e interpuso un recurso de revocación bajo el argumento de que no hay imputación contra el alcalde, y por lo tanto, no hay motivo para acceder a las investigaciones.

Aún con esto, la Juez Erika Rivera Álvarez desechó el recurso y fijó una nueva fecha para desarrollar una audiencia con la advertencia de multar al organismo en caso de no acudir a la cita.