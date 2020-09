Falsos curas cometen fraude con feligreses: Iglesia Católica

Advierte Iglesia católica fraudes cometidos por falsos curas en Morelos; el vicario de la Diócesis de Cuernavaca, Tomás Toral Nájera, hizo un llamado a la población para que no caigan en este tipo de engaños y los denuncien, toda vez que los sacramentos (en especial en jardines de eventos) llegan a no tener validez; señalando se cometen por necesidad económica.

Previo a la pandemia de Covid-19, la iglesia diocesana en Morelos había detectado ya varios sacerdotes que se hacen pasar por católicos, ofreciendo diferentes servicios religiosos, en ocasiones que la misma feligresía fomenta ante la comodidad de sus servicios; son, refirió, en ocasiones ex seminarista, ex estudiantes de teología, estudiantes de tal comunidad que se visten de sacerdotes y conocen los pasos a seguir en las celebraciones eucarísticas, “y como dice un laico si voy cada ocho días a misa, ya me sé la misa y puedo celebrar, pero no es así”.

Ante ello, el presbítero lanzó un llamado a los laicos para que no caigan en este tipo de engaños, reconozcan a los falsos sacerdotes y presenten en su caso, denuncias ante la misma Fiscalía General del Estado por usurpación de funciones y ante asuntos religiosos, ya que la gran mayoría de estas personas no tienen un registro.