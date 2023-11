Evelia Flores tiene el respaldo de José Luis Urióstegui

A pesar de la situación que está enfrentando el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Cuernavaca (SAPAC), la directora del organismo Evelia Flores Hernández cuenta con el respaldo del alcalde capitalino, José Luis Urióstegui Salgado.

El edil mencionó que la orden de arresto que giró el Tribunal de Justicia Administrativa (TJA) en contra de Flores Hernández es ajena a la dirección del SAPAC.

No obstante, dijo que será el área jurídica del organismo quién se encargue de atender el tema y llegar a los acuerdos necesarios o en su caso, solicitar los amparos correspondientes.

Al ser cuestionado Urióstegui Salgado sobre un posible cambio en la titularidad del SAPAC, el edil respondió que no está en planes esa posibilidad, pese a que Flores Hernández solicitó separarse del cargo.

"No es un tema de la directora, es un tema de la administración y del área jurídica... [Flores Hernández] me ha expresado su deseo de dejar el cargo, [pero] le he pedido que permanezca en él... yo le tengo plena confianza y sé que está haciendo lo mejor para administrar adecuadamente el SAPAC", reiteró el alcalde de Cuernavaca.

Intentan detener a titular del SAPAC

De acuerdo con Urióstegui Salgado, la orden de arresto que se giró en contra de la titular del SAPAC fue emitida desde 2021, pero la situación tomó relevancia cuando el miércoles 22 de noviembre, elementos de la Comisión Estatal de Seguridad Pública (CES) intentaron detener a Flores Hernández, supuestamente por la falta de pagos a una empresa.

Sin embargo, esta orden no pudo cumplimentarse, ya que los elementos de la policía no contaban con el escrito en papel y únicamente lo mostraron de manera digital en un teléfono celular.

Seguridad Titular de SAPAC libra orden de arresto

Respecto a las arcas del organismo, Urióstegui Salgado dijo que el Ayuntamiento en esta ocasión no podrá hacerle frente a la deuda que aún mantiene el SAPAC, ya qué de hacerlo se podrían comprometer programas en beneficio de la población.

Por lo que, mencionó que el organismo tendrá que realizar ahorros y llegar a números positivos por su cuenta, ya que también es obligación y responsabilidad del SAPAC mejorar sus finanzas.

"No, no los vamos a apoyar, el SAPAC tiene que llegar a números buenos con base de una buena administración, de cobrarle a los deudores lo que deben y generar ahorros en su nómina y en los gastos administrativos".