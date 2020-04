Esta es la otra cara del Día de las Niñas y los Niños

Existen dos formas para vivir el día del niño, para algunos pequeños este día significa, regalos, dulces y juguetes, mientras para los niños hijos de jornaleros este día es completamente igual y el poder festejarlo depende de que alguien pueda visitarlos en los albergues cañeros o no.

Aurora, Jacob, Iván, Erick, Valeria,Noriel, Dayana, Blanca, son algunos de los niños que viven en el albergue cañero de la Confederación Nacional Campesina (CNC) que se ubica en la comunidad de Puxtla municipio de Cuautla, ellos son completamente iguales a cualquier otro niño pero la única diferencia es que sus papás se dedican al corte de caña y sus posibilidades económicas son muy limitadas.

Ellos tienen edades promedio de dos a siete años, todos viven temporalmente en el albergue y comparten la comida, techo, trabajo y costumbres.

En el albergue todos saben que se festeja el 30 de abril pero saben también que el festejarlo o no depende de terceras personas, si alguien se acuerda de ellos y gusta llevarles algún presente habrá día del niño si no sólo continuaran esperando que esto pueda suceder el siguiente año, pues sus papás no están en condiciones de poder llevarles un regalo.

Noriel tiene seis años y él quiere ser ingeniero, junto con su familia vive en el albergue, él sabe los niños son celebrados el 30 de abril, pero reconoce que algunos años las personas si los van a ver y otras no, por lo que a veces si hay regalos y a veces no. ” Me gustan los carros y los tráileres, a veces nos vienen a ver pero no traen regalos”.

Mientras algunas familias están festejando la fecha en familia, para ellos es como cualquier otro día, si se quedan en el albergue podrán jugar o si no tendrán que acompañar a sus padres a trabajar en el campo.

Durante el periodo de zafra que en Morelos abarca del mes de noviembre a mayo, los albergues jornaleros se llenan de familias provenientes en su mayoría de los estados de Guerrero, Puebla o Veracruz, familias de escasos recursos que aprovechan la zafra en Morelos para trabajar y obtener un poco de dinero, aunque el corte de caña es mal pagado pues por hectárea cortada ganan en promedio 42 pesos, algunas familias ven esto como un muy buen empleo con el cual pueden sacar a sus familias adelante.

Por ello el día del niño se puede festejar de dos maneras ya sea jugando o trabajando, mientras hay niños privilegiados que gozan de vivir dentro de una familia con posibilidades económicas, hay niños que se ven obligados a crecer a muy temprana edad, para ellos la fecha es injusta y desde muy chicos tienen que dejar de creer “ en las cosas buenas” para comenzar a sobrevivir.

