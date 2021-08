[Especial] Mambó: música tropical en un edificio de lujo

El Casino de la Selva fue sin duda uno de los lugares más emblemáticos para el turismo en Morelos durante muchos años. Se caracterizó por ser un complejo para la recreación y el descanso, donde los morelenses y turistas pasaron maravillosos momentos, incluso muchos famosos y políticos visitaron tan importante sitio.

Además de ser un importante casino, el lugar contaba con un gran hotel, alberca olímpica, un espacio con arena traída desde Acapulco, restaurantes y centros nocturnos.

Uno de los centros nocturnos más destacados fue el Mambó, que a principios de los 90 se caracterizó por ser uno de los espacios para disfrutar de la música tropical, trayendo a Cuernavaca un concepto distinto y agradable.

Sin embargo, antes de llegar a este concepto, como centro nocturno en décadas anteriores tuvo distintos nombres.

"Para ofrecer algo diferente, se decidió abrir un centro nocturno y si no me equivoco el primer nombre que tuvo fue Jano, con una decoración al estilo romano porque Jano es un dios de la mitología romana, de hecho ese centro de entrenamiento sale en la película 'Cuernavaca en primavera' con Mauricio Garcés, Guillermo Murray, Germán Robles, Martha Hyer y Rogelio Guerra, en ella podemos ver cómo era aquel lugar en los 60. Posteriormente, se cerró el lugar y se convertío en discoteca, tuvo varios nombres como Il gato, Seven Down y Bianco", expresó Marcos Manuel Suárez Gerard, nieto de Manuel Suárez y Suárez (empresario que creó el concepto del Casino de la Selva).

Una de las características más peculiares del Mambó fue el lugar donde estaba instalado, aquella estructura en forma de hipérbole, la cual tiene una historia muy interesante.

"La estructura donde estaba instalado el Mambó fue realizada por el arquitecto Félix Candela, quien construyó varias obras importantes en Morelos y la Ciudad de México. El lugar fue creado con ese estilo paraboloide hiperbólico como el que tiene la Capilla de Palmira. El Casino de la Selva originalmente fue construido para ser una capilla".

Ya el concepto de la discoteca Mambó con estilo tropical fue a partir de 1989 aproximadamente, cuando Marcos Manuel Suárez Gerard estuvo al frente de la gerencia.

"En esa época me tocó encabezar el Casino de la Selva y decidiendo qué hacer, en la plática con unos amigos pensamos en que hacía falta un lugar con música tropical para ir a bailar y que seguramente funcionaría muy bien en Cuernavaca, en ese momento ya estaba el Samanna pero era el único lugar y decidimos ir en ese concepto. Volvimos a abrir el espacio como un centro nocturno, con un concepto de música en vivo principalmente y con el equipo de Disc Jockey (DJ), pero enfocado al género tropical, fue de 1989 aproximadamente hasta principios de 1994".

En el Mambó se presentaron algunos grupos de México, de Morelos y de corte internacional, que alegraban las noches al ritmo de la música tropical. Y otra de sus peculiaridades fue que comenzaron a abrir desde el jueves, algo que replicaron posteriormente otros clubes y discotecas.

Mientras el centro nocturno fue Jano, las personas vestían un poco más elegante y de etiqueta; sin embargo, cuando se convirtió en Mambó no había un código de vestimenta, los visitantes vestían de una forma casual y cómoda para salir en la noche y para bailar.

Finalmente, después de varios años de gran éxito, en 1994 el Mambó cerró sus puertas ya que se escuchaba de secuestros y para no meterse en temas como la venta de droga dentro del lugar.

Marcos Manuel Suárez Gerard hizo una gran labor en el Mambó, al traer un concepto distinto que funcionó bastante bien, continuando así con el importante legado de su familia y que su abuelo comenzó desde la década de los 30.