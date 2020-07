[Especial] En Morelos se instala el primer Sindicato Internacional de Rap

El Estado de Morelos alberga al primer Sindicato Internacional de Rap en México que busca ser un instrumento de unificación del gremio pero también impulsar y dignificar la labor artística de sus agremiados que utilizan la música y las letras para concientizar a la población sobre diferentes temáticas sociales.

El rap es una cultura que nació en los años 70´s en Estados Unidos, es un arte contestatario para el cual están tratando de generar su dignificación, ya que a muchos raperos no les están dando el respeto adecuado no sólo por parte de la sociedad sino también de las instituciones que no les brindan un espacio para desarrollarse.

La necesidad de crear un sindicato nació en base a que en Estados Unidos el hip hop o el rap ha avanzado a escalas que ha llegado a industrializarse, logrando que muchas personas viven de este arte, considerada una industria multimillonaria; Miguel Ángel Suárez Meza, secretario general del Sindicato, explicó que tras realizar un análisis se percataron que las compañías discográficas o casa discográficas más fuertes a nivel internacional se basan en la mercadotecnica para vender sus productos, es decir, que el rescate socioeconómico está basado en el consumo nacional de los productos mexicanos.

Ante ello, señaló tuvieron la idea de transformar el rap en un instrumento de mercadoctenia, un instrumento de propaganda para influenciar a los jóvenes, al ser el género musical que más se consume por este sector, siendo de esta manera los raperos representantes del consumo nacional.

Mientras que culturalmente hablando se requería dignificar al hip hop que no solamente habla de drogas, mujeres o sexo (algo muy respetable) pero también frente al hecho de existir personas que tienen conciencia, que quieren utilizar el rap como un método de unificación para concientizar a la masas y necesitan un respaldo, particularmente ante la discriminación y el abuso policíaco del que han sido víctimas en muchas ocasiones, sólo por grabar un video.

El Sindicato Internacional de Rap en México nació en la Ciudad de México pero ha logrado expandirse en solo un año y medio a varias partes de la República, como Quintana Roo donde se encuentra el secretario de Pueblos Originarios Indígenas; Sinaloa sitúandose el secretario de Asuntos de Hip Hop, Morelos que cuenta con los secretario de Relaciones Exteriores y Salud, así como tienen diversos centros de trabajo en Taxco y otras localidades.

Está conformado por 16 secretarios actualmente que tienen a su cargo entre 15 a 26 personas cada uno, lo que se traduce, en más de 200 personas, por lo cual pudieron constituirse en un sindicato respaldado por la Confederación Internacional de Trabajadores (CIT) y la Asociación Nacional de Actores (ANDA), garantizando que sus agremiados, los obreros de este arte, puedan acceder a prestaciones como cualquier otro trabajador, de salud, viviendo y un sueldo digno.

Cuentan también con el apoyo de Rosalio Hernández fundador del Partido Mexicano de los Trabajadores (P.M.T), abogado Sindical, apoyo a Pascual Boing a su lucha laboral, escritor y ahora abogado oficial del Sindicato.

Suárez Meza precisó este es el único sindicato en su especie por los derechos de la palabra y de la música, “el sindicato es un instrumento de unificación que lleva como objetivo tratar de estandarizar los derechos laborales de las personas que hacen música urbana, callejera; pero es un instrumento de unificación para dignificar el rap”.

EN MORELOS PERSISTE LA OBSTACULIZACIÓN PARA EL RAP

Óscar Adrián Ocampo García, mejor conocido como NegroUndr, secretario de Relaciones Exteriores, reconoció que a nivel estatal no han recibido la dignificación que merece el género, particularmente al no contar con muchos espacios por la falta de apoyo de las autoridades, pese a contar con grandes talentos que se siguen preparando día con día para tomar el rap más en serio, tomarlo como una profesión.

“Existe un esterotipo en contra de los exponentes del rap debido a la comercialización del género, se piensa que son un tipo de letras específicas que hablan sobre violencia, misoginia, drogas y mucho del material que tienen en redes está influenciado por dicha ideología, pero también hay otros exponentes que plasman consciencia en sus letras”, aseveró.

Los integrantes del Sindicato de Rap buscan seguirse preparando académicamente hablando, algunos hasta están estudiando una Ingeniería en Audio para generar mejores letras. En Morelos tienen aproximadamente entre 150 a 200 integrantes.