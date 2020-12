[Especial] Compra en línea de forma segura

Aunque su uso se ha masificado en los últimos años, comprar por internet todavía puede darle miedo a mucha gente que prefiere seguir yendo a los puntos de venta físicos en lugar de confiar ciegamente en las tiendas en línea y vendedores que, en la mayoría de ocasiones, se encuentran a kilómetros de distancia de nosotros. Pero las cosas han cambiado: actualmente, tanto las tiendas como los bancos disponen de herramientas que reducen al mínimo la posibilidad de fraude, que nunca está por demás conocer.

El comercio electrónico en México incrementa

De acuerdo con la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), durante los meses de enero a junio de este año se realizaron alrededor de mil 634 millones de pagos con tarjetas en comercios tradicionales y electrónicos. De ese total, el 15.2 por ciento se efectuó en comercios electrónicos.

De 2015 a 2019, las operaciones en comercio electrónico registraron un crecimiento trimestral del 13.1 por ciento, cifra que a principios de este año se esperaba ver crecer todavía más, debido a las restricciones de la contingencia sanitaria del Covid-19 y al consecuente auge que tuvieron las compras electrónicas.

De enero a septiembre de este año, el 70 por ciento de las compras en comercios electrónicos se efectuó a través de tarjetas de débito, mientras que el 30 por ciento restante se realizó usando una tarjeta de crédito.

Actualmente, las tiendas y los bancos disponen de herramientas que reducen al mínimo la posibilidad de fraude en las compras en línea.

Paso a paso

A la hora de comprar en internet, lo mejor es recurrir a las plataformas más utilizadas, pues no por nada se han ganado la confianza de miles de usuarios. En México contamos con servicios como los que ofrece Amazon y Mercado Libre, que no sólo disponen de un sistema que privilegia la satisfacción del cliente, sino que se caracterizan por contar con un servicio de entrega eficiente, sustentado por empresas de paquetería como FedEx, DHL y Ups.

Ya sea que recurras a estas plataformas, o que lo hagas en la página de tu tienda departamental favorita, las compras por internet requieren del uso de tarjetas de débito y crédito, un aspecto que podría dejar fuera a quienes no cuentan con dinero plástico. Pero no es así: hoy en día, las personas que no cuentan con tarjetas pueden seguir disfrutando de las compras por internet a través de transferencias bancarias, que pueden realizarse en cualquier OXXO.

A la hora de subir los datos de nuestras tarjetas de débito y crédito a internet, no necesariamente tenemos que hacer uso de los números que aparecen en la tarjeta física. En la actualidad, los principales bancos del país permiten a sus clientes obtener tarjetas virtuales, cuya principal ventaja es ofrecer códigos de seguridad dinámicos, por lo que nadie más que nosotros tendrá acceso a los datos plasmados en el plástico.

Además de estas opciones, los compradores cuentan con otras herramientas de seguridad a tomar en cuenta, como las que ofrece PayPal, un servicio que no requiere del ingreso de los datos de nuestras tarjetas en cada compra, ya que sólo se vale de un correo electrónico y una contraseña. Además, PayPal promete a sus usuarios un cifrado de principio a fin en todas las transacciones, con lo que se busca evitar fraudes y movimientos no autorizados.