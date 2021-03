Es necesario extremar cuidados por la pandemia: Salud

Personas con síntomas de Covid-19 con un resultado negativo en pruebas rápidas deben también mantenerse en aislamiento por 14 días, dijo el encargado de despacho del departamento de epidemiología de la Secretaría de Salud Eduardo Sesma Medrano, al puntualizar que al no cumplir con el cien por ciento de la especificidad la prueba puede arrojar un “falso negativo”, y entonces significar un foco de infección para quienes estén a su alrededor.

Sesma Medrano dijo que ninguna de las dos pruebas avaladas por la Organización Mundial de la Salud (OMS), como la de PCR (reacción en cadena de la polimerasa), y la de antígenas o rápidas, cuentan con un cien por ciento de especificidad por lo que puedan tener como consecuencia diagnósticos irreales.

“Las pruebas PCR tiene entre un 60 y un 80 por ciento de sensibilidad y una especificidad del 99 por ciento, en cuanto a las antígenas tienen una sensibilidad del 80 por ciento y una espeficifidad del 97 por ciento, ninguna tiene el cien”.

El momento clínico ideal es que las personas con síntomas acudan a realizarse la prueba es entre el día 5 y el 7 de los síntomas pues de esta manera la carga viral que existe en ese momento permitirá un diagnóstico más certero.

“Las personas que salen como falso negativo se confían y entonces se quitan el cubrebocas, dejan de cuidarse y entonces andan como si nada, esto no puede ocurrir deben esperarse 14 días para verificar que no presenten síntomas; las pruebas son ideales para los sintomáticos, en el caso de los asintomáticos no se sabe en qué día se encuentra”.

El sector salud reportó que de 248 laboratorios que han sido detectados por ofrecer algún tipo de prueba para detectar Covid-19, solo 41 cumplen con los lineamientos de la Comisión para la Protección Contra Riesgos Sanitarios (Coprisem); dos de PCR y antígeno, por lo que exhortaron a no confiarse.

El estado de Morelos acumuló de viernes a viernes 626 casos positivos, es decir, que cada día en promedio se reportaron 78 casos, en el caso de las defunciones se reportaron 45, que si se divide en cada 24 horas el promedio resulta que murieron casi 6 personas a causa del Covid-19.

En cuanto a las y los morelenses que se han infectado en otra entidad del país el total es de 490 personas en doce meses, lo que representa casi un 2 por ciento del total; han muerto en otra entidad 93 morelenses, es decir, casi el 4% del total registrado.

El responsable de la Supervisión y Coordinación, Daniel Madrid González, invitó a la población adulto mayor que ha recibido la vacuna contra el virus a que se sigan cuidando pues el cuerpo apenas comienza a generar protección entre 21 días y 4 semanas posteriores.

“El efecto de la vacuna no es inmediata deben seguir cuidándose, la eficacia de la vacuna es hasta que se aplique la segunda dosis”.