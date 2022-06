Es momento que a Morelos lo administre una mujer: Lucía Meza

“Morelos está listo para ser gobernado por una mujer”, dijo la senadora Lucía Meza, luego de las declaraciones del gobernador Cuauhtémoc Blanco, quien en días pasados la destapó como una de las aspirantes a sucederlo.

“Yo siempre he dicho que las mujeres deben estar preparadas para estas situaciones. Hemos luchado más de 25 años para llegar a este momento”, señaló Meza Guzmán.

Respecto a si buscaría el respaldo de Morena, partido por el que alcanzó un espacio en el Senado de la República, dijo que si el instituto político quiere garantizar las elecciones de 2024 debe haber unidad e inclusión, además de privilegiar los perfiles con trayectoria política y que cuenten con la formación académica; “los candidatos deberán ser elegidos no sólo por lo famoso que pueden ser”.

Admitió que no buscaría ser abanderada de otro partido político. "Yo no me veo en una coalición encabezada por el PRI, PAN o PRD, porque es contra todo lo que hemos luchado"; aseguró que se debe de ser congruente con sus ideales e hizo hincapié en que se ha trabajado con la izquierda desde hace muchos años, e incluso señaló que cuando Cuautla tuvo su primer gobierno izquierdista encabezado por el PRD, en ese entonces dirigido por el presidente Andrés Manuel López Obrador; ante esta lealtad, afirmó que se inclinaría solamente por Morena.

Es momento de que una mujer administre el estado, enfatizó la senadora, que reconoció el trabajo que el Instituto Nacional Electoral (INE) ha realizado, pues en estados que no han sido encabezados por una mujer, se han estado enviando candidatas, "esperamos que Morelos no sea la excepción", concluyó Lucía Meza.

➡️ ¿Ya recibes las noticias en WhatsApp? ¡ES GRATIS!

➡️ Recibe la información relevante en tu correo a través del Newsletter

Local

➡️ Checa los temas de la edición impresa ¡SEMANAL!