Enfrían pleito en el Impepac

La consejera presidenta del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana (Impepac), Ana Isabel León Trueba, salió al paso luego de un durante el pasado 21 de abril se llevara a cabo la sesión ordinaria del Consejo Estatal Electoral (CEE) del órgano comicial, de manera virtual -debido a las precauciones que adoptaron por pandemia de Covid-19, en la que se presentó un desliz altisonante que llamó la atención de los redes sociales.

Ante ello, León Trueba explicó “En un momento que yo no tenía la palabra, utilicé una expresión inapropiada, sin relación con los asuntos que atendíamos. Tal expresión fue escuchada por los participantes debido a que por un error no apagué el micrófono”.

Y agregó “de inmediato, algunas personas interpretaron la desafortunada frase como una agresión hacia la persona que hacía uso de la palabra. En ese momento hice la aclaración obligada y ofrecí una disculpa a mis compañeros y compañeras consejeros y al resto de las personas que escuchaban la sesión”.

De esta menta, la consejera presidenta del Impepac reiteró que “como es público, siempre me he conducido con respeto hacia mis pares y hacia los ciudadanos morelenses, a quienes finalmente nos debemos”.

“En distintos momentos de la sesión referida, el Consejero Enrique Pérez Rodríguez me acusó de no asistir a sesiones y reuniones de trabajo. Se trata de un señalamiento que no hace honor a la verdad. He presidido, como es mi obligación, casi la totalidad de las sesiones del CEE. Con excepción de una sesión por motivos de salud y aquellas siempre justificadas por estar desempeñando actividades propias de mi cargo en el Impepac”, refirió Ana Isabel León Trueba.

Frente a estos aconteciendo, refrendó su compromiso con el instituto y la democracia, y como prueba destacó los logros históricos alcanzados en los comicios de 2015 y 2018, como lo fue la paridad vertical y horizontal en las candidaturas para integrar los Ayuntamientos, que sentó un precedente a escala nacional (2015).

“En esa misma línea, trabajamos para conseguir la paridad de género en la integración del Congreso del Estado en 2018. Con ello, Morelos encabeza la lista por contar con una mayor presencia de mujeres en el Poder Legislativo. Estos hechos, y no una expresión desafortunada, deben estar en el centro de la evaluación que los medios, los partidos y los ciudadanos, hagan de nuestro trabajo”, puntualizó la consejera presidenta del Impepac.