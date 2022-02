En Morelos inició la temporada de balnearios

El arranque de la temporada para los balnearios y parques acuáticos del estado de Morelos de este fin de semana, no se cumplieron las expectativas, la afluencia de turistas y visitantes fue muy baja reveló Víctor Manuel Castro Sedano, al dar a conocer que esperan que las condiciones mejoren, por lo pronto en todos los balnearios se mantiene el protocolo sanitario por la pandemia del Covid-19.

Esta mañana en entrevista vía telefónica, el presidente de la Asociación de Parques Acuáticos y Balnearios del estado de Morelos, reconoció que contra las expectativas, fue baja en generan el Estado de Morelos la afluencia de visitantes, y obviamente lo fue también para los balnearios quienes esperaban este fin de semana largo como el arranque de la temporada para este sector.

Quienes esperaban mayor afluencia, ya que las expectativas de todos es llenar de acuerdo al protocolo sanitario por la pandemia del Covid-19, que sabemos que no se pueden permitir aglomeraciones para evitar contagios, pero desde que empezó la pandemia, el cierre de los balnearios y las restricciones que se han marcado, no se ha tenido ni logrado llegar al 70 de la ocupación, en general ha sido baja.

“Pero este primer fin de semana largo representaba la apertura de la temporada, nos demostraba cómo iba a estar todo el año, ahorita por las condiciones en las que estamos por la pandemia y estamos en vísperas de lo que va a suceder, lo que entendemos que se tendrán altas y bajas y eso tienen que ver mucho con la economía y creemos que puede ser eso que está afectando el arribo de los turistas”.

Castro Serrano descartó se esté abandonado y quitando las medidas sanitarias, “estamos trabajando y pidiendo se cumpla el 100% el protocolo sanitario para enfrentar la contingencia, y el mejor lugar para pasarla son los balnearios y parques que son lugar abierto y estamos cumpliendo el protocolo no hay aglomeración, no hay lugares cerrados y los que tienen restaurantes cerrados, tienen que tener control sobre el acceso del número de personas.

“Hemos estado a lo largo de estos años de pandemia en permanente temporada baja y este puente lo notamos muy abajo en relación a todos anteriores” manifestó al reconocer que la mayoría reactivo sus servicios, ahora el reto será recuperar la actividad que se tenía.

Cabe referir que en la asociación tenemos registrados 36 de los 60 balnearios que hay en el estado de Morelos, y la mayoría se concentrar en la zona noreste y sur del estado de Morelos, lo que son Cuautla, Yautepec, Tlaltizapán, Tlaquiltenango, Jojutla y Puente de Ixtla quienes esperan que mejores las condiciones del semáforo para Semana Santa, que es la temporada que todos esperan para recuperarse o salir del “bache” económico.

Reconocen que muchas la gente se ésta reservando por el repunte de la pandemia, pero también está buscando lugares más seguros que cumplan con el protocolo sanitario que se adoptó con esta pandemia.





Canaco-Servitur-Jojutla

Para Claudia D´Granda Trejo, secretaría de la delegación de la Cámara Nacional de Comercio Servicios y Turismo de Jojutla y de la delegación Zacatepec, este fin de semana largo estuvo muy diversificado, hubo negocios que tuvieron una influencia muy favorable, otros apenas llegaron al 50% y unos no les llegó la gracia de tener visitantes, por lo que en promedio se estima que se estuvo a un 50%.

Y las expectativas es que esto pueda mejorar, para el comercio ya que se tiene en puerta la celebración del 14 de febrero, día del Amor y la Amistad y es una fecha donde hay movimiento de dinero y esto se espera sea favorable para el comercio y algunos lugares de servicio.

Pero también se espera mejore el movimiento para Semana Santa, que permita mayor número de actividades; “pero una cosa es cierta, la gente se sigue cuidando, la gente no está saliendo y no sé no está acudiendo a cualquier lugar están buscando esos lugares que cumple con las medidas sanitarias” dijo al llamar al comercio a no bajar la guardia y mantener filtros y el uso de cubrebocas.





