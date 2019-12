En Morelos: Congeladas, las leyes de ingresos 2020

A dos semanas de culminar el año, la falta de consensos sigue presente al interior de la LIV Legislatura ante la aprobación del aumento presupuestal a los municipios, que podría reflejarse en un posible incremento a los derechos.

Desde el 8 de noviembre, más de 20 alcaldes solicitaron a los legisladores una ampliación presupuestal para el 2020 tras la abrogación del cobro del impuesto adicional por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que representaba el 25 por ciento de la recaudación municipal.

Sin embargo, en la iniciativa IDEFOMM/JDG/005/2019 presentada por los ediles, quienes negaban buscar más impuestos, plasman un ajuste presupuestal a las Leyes de Ingresos de los Municipios del .25 sobre las cuotas de los derechos, bajo el argumento que es necesario para otorgar el exacto cumplimiento de sus funciones, así como las prestaciones eficientes y eficaces de los servicios públicos.









Tras varias reuniones, desde el domingo 15 de diciembre, ante la manifestación en el Congreso del Estado de 29 alcaldes y trabajadores de sus respectivos ayuntamientos, los parlamentarios se encuentran entrampados en la aprobación no sólo de las Leyes de Ingresos Municipales, sino también del paquete económico 2020, debido a que no pueden autorizarlo hasta no verificar cuál será la ruta a trabajar para el rescate municipal.

En este sentido, ediles coincidieron que la falta de recursos económicos para el próximo año podría ocasionar la parálisis de los ayuntamientos, especialmente para brindar servicios y la realización de obras públicas.

Al respecto, legisladores como el coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social (PES), Marcos Zapotitla Becerro, y Rosalina Mazari Espín, presidenta de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, han manifestado su rechazo a cualquier incremento en las obligaciones, considerando un Fondo para Laudos, con una bolsa inicial de 50 millones de pesos, sea la opción a seguir. Hoy tendrán una reunión con el propósito de llegar a acuerdos.





