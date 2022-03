En Cuautla habrá sanciones por no usar cubrebocas

El Ayuntamiento de Cuautla informó está en la espera de firmar el convenio con el Gobierno del Estado para que el uso del cubrebocas sea obligatorio, y quien no lo porte sea acreedor a sanciones.

El subdirector de Salud municipal, Leonardo Vargas, informó que aun cuando los contagios de Covid-19 han ido a la baja, en La Heroica hay más de 50 casos activos de acuerdo con el último reporte.

“Hasta el último reporte que tenemos, tomando en cuanta 14 días atrás, son poco más de 50 casos activos los que había en el municipio, 25 casos en el Centro, 10 en la Emiliano Zapata, 6 en Tetelcingo y Manantiales, en cada uno y 5 en la Narciso Mendoza”.

Leonardo Vargas dijo que desde el inicio de la administración han trabajado en la implementación de medidas para reducir los riesgo de contagio de Covid-19, sin embargo, no es suficiente el trabajo de la autoridad, sino que se requiere del apoyo de la población quien debe de continuar portando su escudo de la salud.

“Como subdirector de la Salud nunca hemos parado las actividades aunque pareciera que no se está haciendo nada, pero siempre hemos estado en acción”.

No obstante, el funcionario municipal dijo que como una medida mayor se está en espera de firmar el convenio de colaboración para la vigilancia del uso de cubrebocas con el gobierno del estado, a fin de poder imponer sanciones económicas y/o servicio comunitario.

Cabe recordar que fue desde noviembre del 2020 cuando se publicó en el Periódico Oficial Tierra y Libertad la ley que regula el uso de cubrebocas para prevenir la transmisión de la enfermedad por Covid-19; sin embargo, no se podía sancionar ya que los municipios no tenían esa facultad al no existir este tipo de convenios para darle legalidad.

“Estamos en la espera de que se firme el convenio, de esta manera se podrá sancionar a quienes no porten el cubrebocas, el cual es necesario para evitar contagios”.









