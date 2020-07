En Conalep: “Si hubiéramos sabido que era nuestro último día”

Nos quedamos con las ganas de despedirnos, de todas esas fotos de graduación, que mencionen tu nombre en frente de todos tus compañeros; sin embargo, me siento orgullosa de mi y de mis compañeros por lo lejos que hemos llegado

Así lo expresó una de las estudiantes egresadas de la carrera de Enfermería General del plantel Conalep Jiutepec.

Ella es parte de la generación 2017-2020 que en marzo dejó de asistir de manera presencial a su plantel educativo por la pandemia de Covid-19, pero que no cesó en el objetivo de egresar con una carrera a nivel medio superior como técnico bachiller.

Este lunes, en sesión virtual se realizó la ceremonia de graduación.

Ahí se entregó el mérito académico a Valeria Martínez Ocampo, de la carrera de Telecomunicaciones; Julie Yoselín Víctor Hernández, que egresó como asistente directivo; María Isabel Sánchez Muñoz, asistente directivo; Areli Silva villegas, de la carrera de Enfermería General; Aurora Jannet Rocha Bahena, de la carrera de Autotransporte. Todos ellos por haber obtenido los mejores promedios de su generación.

La ceremonia se realizó vía Zoom, y ahí directivos y profesores exhortaron a los egresados a no olvidar lo aprendido y continuar con su formación y desempeño; a no perder el brillo, a no olvidar que el logro también lo deben a sus padres.

La maestra Rebeca Rivero Rocha realizó el último pase de lista para los egresados de la carrera de Enfermería General.

La profesora Gloria Patricia Hernández, para los egresados de Asistente Directivo.

La profesora Romelia Ramírez Cuevas, a los egresados en Telecomunicaciones.

El profesor Guillermo Rojas Gómez, a los egresados de Autotransporte, quien pidió a los jóvenes “no ser uno más” y a sobreponerse de las adversidades.

La profesora María de la Luz Gálván Ramírez, de la carrera en Enfermería General turno vespertino, destacó que las adversidades que se presentaron durante su formación caracteriza a esta generación, y la hace diferente.

La profesora Rosa Rojas Cepeda, de la generación de Asistente Directivo, turno vespertino; recordó que cuando termina un ciclo no deben sentirse tristes porque van a un camino de éxito.

Se recordó que esta generación arrancó con un terremoto y concluye con una pandemia que obliga a una ceremonia virtual, pero que sin duda provocará que los egresados continúen con mucho orgullo, porque son una generación que no hubo obstáculo que le impidiera cumplir su meta.









Son una generación más fuerte, que demostrarán de qué están hechos

Sergio Yáñiz, presidente de vinculación Conalep-Jiutepec





La directora general de Conalep-Morelos, Karla Aylin Herrera, mencionó que llevarán en su corazón todos los días que tuvieron en el plantel; que toda la adversidad genera oportunidades.

Esta generación es la más fuerte, por eso estamos aquí egresando. La adversidad provoca innovación. Bendita adversidad porque ella saca lo mejor de nosotros. Sean líderes, ser líderes es ayudar a la gente

Finalmente, se realizó la toma de protesta de los recién graduados, y a las 12:20 horas de este 28 de julio concluyó la actividad.

En la ceremonia se difundieron vía Zoom mensajes del gobernador, Cuauhtémoc Blanco, del alcalde de Jiutepec, Rafael Reyes, así como del presidente de Procivac, entre otros.