[EMPRENDE Y EMPLEA] Control interno, la clave para el éxito financiero

Un punto muy difícil de ejecutar cuando se comienza una empresa es todo lo relacionado con las finanzas. Para un emprendedor no es fácil lidiar con este tema, sobre todo, si no es experto, y menos si no es amigo de los números.

De acuerdo con un estudio de la George Washington University School, en México, el 32 por ciento de los adultos cuenta con educación financiera mientras que en países como Suecia y Noruega, el 71 por ciento de los adultos sabe y aplica conceptos para manejar y ahorrar bien su dinero.

Por ello, el contador público, Jesús Primo Muñoz Barrios, resalta la necesidad de siempre procurar el control interno de los negocios, desde áreas operativas hasta administrativas, lo cual guiará por buen camino el emprendimiento y plan de negocios.

Agenda

En primer lugar se debe tener planteada una agenda, donde se incluya un presupuesto de tu negocio que te guiará para tomar decisiones financieras, sobre todo si recibiste algún crédito para su creación. Sujétate a esta planeación actualizándola según tus necesidades y el momento económico que vayas viviendo.

Muñoz Barrios detalló que un buen método para tener más conocimiento sobre cómo manejar mejor el dinero, es analizar algunos datos sobre el sector en el que operas, escogiendo la actividad que reditúe buenas ganancias a través de un análisis de cómo funciono en años anteriores.

Ingresos y egresos

Lleva un registro diario de tus ingresos y egresos, ese flujo de entradas y salidas es la base para crear tu estrategia de administración, indica la revista especializada en economía Expansión. Esto te permite planear tus pagos y, a su vez, definir tu balance, lo que quiere decir: qué deudas hay en lo inmediato y con cuánto capital dispones para saldarlas.

Respeta en su totalidad el plazo marcado para cubrir tus compromisos financieros, como tarjetas de crédito o préstamos recibidos. Sin embargo, no porque te llegue una "buena racha" hay que gastar más de lo indicado.

Señalan que otra opción para cubrir tus obligaciones de pago o salir de una emergencia es mantener una línea abierta con un banco, pero esto debe solicitarse sólo cuando hayas considerado tu capacidad de crecimiento y con base en las alternativas que el banco ofrezca para reestructurar la deuda a plazos mayores.

Como empresa debes generar suficientes utilidades y reinvertirlas para crecer. También puedes considerar multiplicar tus recursos, por ejemplo con un préstamo, si es que evalúas hacer crecer tu negocio.

El contador precisa que hay inclusive paquetes administrativos para las diferentes áreas, mismos que pueden generar un registro eficiente de tus ventas para la operatividad de tu negocio.