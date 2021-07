Donaciones al Banco de Alimentos disminuyen por la pandemia

Las donaciones de productos de origen animal, proteínas y lácteos han disminuido durante la pandemia; la cantidad que llega no es suficiente para toda la población que atiende el Banco de Alimentos en Morelos, informó su director general, Everardo Riestra Ochoa.

Asimismo, dijo que otros productos, especialmente de abarrotes, también han dejado de llegar y aunque reconoció que se debe a ciertos ajustes de los productores, el hecho también genera un impacto directo en las donaciones que recibe la asociación.

Comentó que el ofrecimiento de donación de alimento no ha crecido de la misma manera que lo ha hecho la necesidad de la población: “A lo mejor sí existe el alimento, porque el desperdicio existe, pero ahorita quizá la necesidad es tanta que no alcanzas a apoyar como lo venías haciendo antes porque tienes que dar el alimento a dos o tres veces más la cantidad de personas que venías apoyando”.

Detalló, por ejemplo, que en el caso de los productos lácteos antes llegaban una vez al mes; ahora es cada tres o cuatro meses, pero no sólo eso, sino que las cantidades son insuficientes; precisó que actualmente reciben un camión de 10 mil toneladas y éste debe atender a casi 30 mil personas.

Riestra Ochoa señaló que no han dejado de comprar ningún producto de la canasta básica porque es algo vital para los beneficiarios, aunque por ahora adquieren presentaciones de cantidades menores.

Para ilustrar lo anterior se puede decir que antes compraban una botella de aceite de un litro; sin embargo, ahora deben dar una botella de medio litro, porque en lo que va de la pandemia este producto ha subido hasta tres veces su costo.

En cuanto a la compra de granos, el Banco de Alimentos ha hecho un esfuerzo e incluso un subsidio para no quitar de los paquetes alimenticios el arroz y el frijol, pues son fundamentales en la canasta básica.

Los paquetes, además de contener granos y algunos alimentos no perecederos, también contienen fruta o verdura; no existe un estándar específico porque no se tiene asegurado el alimento y las donaciones siempre son variadas.

Actualmente, el Banco de Alimentos en Morelos cuenta con un padrón de más de 30 mil beneficiarios. Por la pandemia hay otras personas que, como no se les podía hacer el estudio socioeconómico, se les dio una tarjeta temporal. Así, suman ocho mil más que poco a poco ingresan al registro oficial.

Al día, a cada uno de los cuatro puntos de distribución de paquetes alimenticios llegan entre 3 y 4 personas para solicitar su incorporación al padrón.