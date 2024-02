Día Internacional del condón, planifica y protégete

Este 13 de febrero es el Día Internacional del condón, según la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), cada año hay en el mundo 33 millones de embarazos no deseados. En Morelos, los Servicios de Salud de Morelos (SSM) brindan preservativos de forma gratuita a hombres y mujeres, para prevenir Infecciones de Transmisión Sexual (ITS) y embarazos no planificados.

El programa de Planificación Familiar, Salud Sexual y Reproductiva para Adolescente distribuyó hasta 200 mil condones en 2023 a adolescentes. Asimismo, son las mujeres las más interesadas en visitar el área para recibir métodos anticonceptivos.

UAEM tiene jornada de planificación

Del 13 al 16 de febrero puedes visitar el centro médico de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) en su jornada de planificación familiar y anticonceptivos, para recibir informes sobre la colocación del implante subdérmico, DIU, inyección o parche anticonceptivo, o entrega de condones.

Acude en un horario de 08:00 a 14:00 horas, en el campus Chamilpa al norte de Cuernavaca.

Sobre el condón

Es una cubierta de látex que se adapta a la forma del pene que impide el paso de espermatozoides a la vagina. Tiene una efectividad del 99 por ciento para prevenir enfermedades como VIH, embarazos no deseados e infecciones.

Recomendaciones: