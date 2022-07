Debe sancionarse a funcionarios por omisión en feminicidio de Margarita

Los mecanismos de prevención de violencia le fallaron a Margarita Ceceña, sentenció la encargada de despacho del Instituto de la Mujer para el estado de Morelos (IMM), Claudia Rivera Miranda, tras reconocer que en su momento solicitó la protección de la justicia y no se le brindó, al menos no como era necesario.

“No vamos a tolerar la impunidad en ninguno de los crímenes que se han cometido en contra de las mujeres en el estado de Morelos, estamos listas para coadyuvar con las instituciones pero no solo en términos institucionales sino para señalar todas las omisiones que haya que señalar”.

El órgano hará un análisis profundo sobre el cumplimiento o no de la procuración de justicia de las mujeres, en qué áreas se sigue actuando con perspectiva de género y que permite la violencia feminicida. “Queremos identificar cuáles fueron los momentos en los que falló el estado en su conjunto, no solo la Fiscalía, para poder intervenir en ese camino crítico y hacer los señalamientos”.

Margarita, quien fue quemada viva en el municipio de Cuautla, buscó acceder a la justicia, dijo Rivera, por lo que se buscará identificar el por qué no se actuó, qué condiciones la acompañaron; pidió a la Fiscalía General de Justicia realizar una revisión exhaustiva de los protocolos. El mensaje hacia las mujeres fue que no dejen de denunciar la violencia, pero sí en esta búsqueda no ocurre se hagan acompañar de otras instituciones como el IMM: “hay una responsabilidad legal de quienes la atienden”.

“Quien haya tenido una responsabilidad y haya cometido una omisión, este instituto vigilará que llegue hasta las últimas consecuencias”, junto a las víctimas indirectas se trazará el rumbo de la atención y tengan acceso a la justicia.

Consideró que el instituto requiere de mayores facultades para garantizar que estas omisiones no se cometan, “nuestra facultad no es emitir recomendaciones, sino posicionamientos, y más allá de estos, un papel o las redes tiene vigencia corta sino ir a la raíz de las cosas”.

