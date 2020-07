Daño al erario podría ser mayor: Hugo Eric

El delegado de los programas federales Hugo Eric Flores aceptó que podría ser más grande el boquete financiero por cuanto a las participantes federales como un efecto de la pandemia; al momento son casi mil 200 millones los que la entidad ha dejado de recibir por los distintos programas. Una alternativa será el Fondo de Estabilización, con “eso vamos a estabilizar las finanzas estatales y la de los municipios”.

El funcionario federal negó que esta falta de recursos signifique que la dependencia haya agotado los recursos destinados para este año, todo lo contrario, la causa de todo es que se recaudó menos en el gobierno federal, y de acuerdo al pacto que existe en las participaciones federales al recaudrse menos la formula hace que llegue menos dinero al estado y menos dinero a los municipios, no es que se haya acabado el dinero sino que en este ajuste que a veces es para arriba y en este caso por el nivel de recaudación federal fue menor, no está llegando menos dinero”.

Pero precisamente el fondo de estabilización existe para eso, lograr equilibrar las finanzas de los estados y los municipios, se necesitaba activar este mecanismo de potenciación, afirmó, porque es un fondo que ya existe y donde están todos los estados y lo que se está solicitando ahora con la aprobación ya del congreso es que los recursos de ese fondo que corresponden a Morelos lleguen para que la entidad pueda estabilizar sus finanzas.

Pero eso no significa que “hay un recorte o se haya terminado el presupuesto pero sí se está utilizando un mecanismo creado justamente para en momento como los que se está viviendo que en momentos de menor recaudación puedan llegar los recursos que se necesitan”.

De las participaciones confió la entidad registra una disminución de poco más de mil 500 millones de pesos, y lo peor es que todavía no termina el año, eso implica que se seguirá aplicando la fórmula de participaciones, por lo que no se sabe cuánto llegará, “puede ser mucho más grande el boquete financiero pero para eso está el fondo, eso es lo que urgía y ya lo aprobaron el pasado viernes, creo que con ese fondo será suficiente para estabilizar y no tener problemas presupuestales”.



